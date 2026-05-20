台灣戲曲學院生訓練頭頸傷 校方：現場處置嚴謹、持續關心學生

台灣戲曲學院發生學生訓練時，頭頸撞地受傷事件。（資料照）

台灣戲曲學院發生訓練時頭頸撞地，導致學生受傷戴上護具事件，校方對此回應，針對訓練安全一向高度重視，場地均有配置防護措施、也有運動防護員及護理師等，更要求教師全程在場監督，相關安全處理作業程序完善且嚴謹。而事件中之學生目前雖身體狀況良好，但教師已要求暫停訓練休養，會持續追蹤情況。

台灣戲曲學院學生進行跳地圈訓練時，翻跟斗助跑躍起時，頭撞到圈體，以致頭頸撞到地面，學生雖立刻站起來，但還是因受傷而戴上護具，遭外界質疑現場防護措施是否充足、校方是否放任學生自行訓練等。

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校方表示，事件發生當下，學生說身體無礙並可自行起身。惟基於安全考量，現場教師仍立即依校內既定流程啟動應變機制；同時校方第一時間安排學生就醫檢查並同步通知家長，確保其健康狀況無虞。

校方指出，經妥善處置與檢查後，該名學生目前身體狀況良好。為求審慎，授課教師已要求學生先行休養，並全面暫停相關訓練。本校後續將持續關心學生，密切追蹤恢復情形並提供必要協助 。

校方也說明，校內平時即配置專業之運動防護員及護理師提供師生協助，練習場地均採用彈性木板並鋪設黑膠地墊；視課程實際需求，校方另配有加強彈性之「綠波墊（麗波龍）」等防護措施，將傷害風險降至最低。各項訓練過程皆嚴格要求授課教師全程在場監督，隨時注意學生動作與狀況。

校方強調，將持續落實各項安全規範，堅守保護學生安全之承諾，提供全體學生最安心、安全的學習與訓練環境 。

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