台南投入2.7億元 全國首推AI筆電進校園

台南市長黃偉哲化身「黃同學」，入班與學生同桌共學體驗AI設備融入課堂。（記者洪瑞琴攝）

台南市推動數位教育再升級，繼提出4年內達成「生生有平板」後，今（20）日市長黃偉哲再宣布率先全國採購首批50台高效能AI筆電，並頒授給10所AI教育重點學校，將再加碼投入2.7億元推動AI程式教育與生成式AI輔助學習，全面打造智慧校園。

今日在後甲國中發表「AI筆電上線首發」校校算力網創新端點，黃偉哲化身「黃同學」，親自入班與學生同桌共學，操作帕亞科技的AI模型訓練系統，體驗AI設備融入課堂。

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黃偉哲表示，面對全球AI浪潮，台南希望孩子「贏在起跑點」，因此率先導入AI筆電與AI PC設備，讓學生從課堂就接觸人工智慧學習。他提到，黃仁勳、蘇姿丰都與台南有淵源，也代表台南具備科技創新的DNA，市府希望提早布局AI教育，培養未來科技人才。

參與課程的蔡同學分享表示，從資料收集到模型訓練和測試，都能直接從本地端設備支援下，密集調整邏輯設計，迅速掌握AI模型訓練的核心技巧，這和以往的感受相比，確實可以感覺效能變好、速度加快。

教育局長鄭新輝指出，今年推出「數位台南・AI啟航」方案，除投入22億元推動「生生有平板、校校智慧學」，也額外加碼2.7億元推動「生成式AI輔助學習」及「AI程式教育」。

教育局表示，AI筆電具備本地端運算能力，資料無須外傳，可兼顧運算效能與個資隱私保護，未來也將持續整合AI課程與硬體資源，讓AI學習從電腦教室走進日常課堂。

台南市率先導入AI筆電，打造智慧校園新里程。（記者洪瑞琴攝）

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