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    國中會考高雄溫馨插曲 監考老師請飲料讚七賢國中考生禮貌

    2026/05/20 16:34 記者黃良傑／高雄報導
    國中會考高雄溫馨插曲，監考老師請飲料讚七賢國中考生禮貌。（七賢國中提供）

    國中會考高雄溫馨插曲，監考老師請飲料讚七賢國中考生禮貌。（七賢國中提供）

    高雄1名監考老師在網路分享剛落幕的國中會考高雄試場溫馨故事，意外掀起熱烈關注，監考老師點名高雄女中考場的七賢國中考生非常有禮貌，自掏腰包買18杯飲料送到學校，請該試場內的18位考生喝。

    這名在雄女監考的黃老師於網路分享監考心得，特別點名來自七賢和鹽埕國中的考生，不僅全程遵守考場規範，態度有禮、應對得宜，更讓老師留下深刻印象，直呼學生表現「一級棒」，甚至說「我想請大家喝飲料」！

    不少民眾看見貼文後紛紛留言表示，國中會考不只是分數與排名的競爭，更是孩子在人生重要階段中，展現品格與教養的舞台，有時一句輕聲的「謝謝」、一次安靜守秩序的配合，都可能成為大人心中最深刻、最溫暖的畫面。

    監考老師原只是一篇簡單的考後感想，卻因一句真誠稱讚，引發大批網友共鳴，意外被七賢國中輔導主任蔡思怡發現，親自留言回應「可以跟我聯絡喔，我是七賢國中的主任」。

    監考的黃老師今天兌現諾言，送給七賢國中學生18個人，令學生們感受了意外驚喜，校方另也追加10杯飲料，送給該班其他同學，教室內洋溢著歡樂溫馨氣氛。

    七賢國中教務主任黃彥樺說，當監考老師願意主動發文稱讚學生，這份肯定對孩子而言，往往比成績本身更具鼓勵與意義；這場國中會考後的小小插曲，也讓許多人再次相信，原來一句真誠的稱讚、一份被看見的善意，都可能成為孩子青春歲月裡，最難忘的一堂課。

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