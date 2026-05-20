北屯居民快崩潰！改裝車深夜「炸街」 議員促設固定噪音照相

曾朝榮（右）與議員參選人曾咨耀到廍子區段會勘車輛噪音，並指移動式噪音照相機嚇阻有限，要求設定固定式。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區改裝汽機車深夜炸街、噪音擾民嚴重，是噪音檢舉最多行政區，廍子路、環太東路深夜及假日如同賽車道，上萬戶不堪其擾，市議員曾朝榮與辦公室主任、議員參選人曾咨耀今天會勘直指，移動式噪音照相機幾天就要嚇阻有限，要求設置固定式；環保局說，將以移動式噪音照相機密集取締，評估固定式最佳設置點，並增設警告牌。

北屯區人口已突破30萬，廍子里一帶近年大樓林立、道路寬敞，位於大坑山下與市區交界，夜間及假日常成為改裝汽機車高速行駛、製造噪音的熱點，許多住戶反映，深夜常被引擎轟鳴聲吵醒，尤其高樓層住戶感受更明顯，長期下來嚴重影響睡眠與生活品質。

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曾朝榮說，服務處3月就接獲大樓住戶陳情，協請環保局設置移動式噪音照相機到噪音頻繁路段偵測，但移動式設備申請期僅約兩週，難以嚇阻，市府今年向中央採購10支固定式噪音照相機，爭取將北屯噪音檢舉熱門路段列為優先評估地點。

曾咨耀也說，該區段長期面對改裝汽機車深夜、假日轟鳴，抱怨不已，附近路段速限50公里，依法超過83分貝就要依法取締開罰。噪音跟空污一樣，都是民眾每天直接承受的環境污染，改裝車炸街不是單純交通問題，而是影響居住安寧的民生問題，移動式噪音照相機只能單點監測3天就移動，無法有效嚇阻，要求設立固定式噪音照相機，長期監控取締，終結噪音噩夢。

環保局回應，將先以移動式噪音照相設備滾動調整、密集取締，蒐集熱區數據後，再評估固定式噪音照相機最佳設置點，並同步在廍子路、環太東路、太原路等重要幹道加強加強增設警示告示牌，透過科技執法與告示嚇阻雙管齊下，還給居民安寧生活。

廍子路、環太東路附近大樓林立，假日、深夜炸街車擾人安寧。（曾朝榮服務處提供）

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