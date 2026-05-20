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    首頁 > 生活

    基隆出現漢他病毒案例 專家到民宅協助滅鼠

    2026/05/20 16:26 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市動物保護防疫所請病媒防治技術人員到民宅協助「滅鼠」。（基隆市動保所提供）

    基隆市動物保護防疫所請病媒防治技術人員到民宅協助「滅鼠」。（基隆市動保所提供）

    為防治鼠患，基隆市政府請專家到府協助民眾滅鼠，中正區某市場邊1樓住戶今天（20日）向動物保護防疫所求助，病媒防治專業技術人員到民宅當場發現老鼠，找出可能入侵處所，建議民眾如何防堵、設置捕鼠籠，預估1週就有辦法捉到老鼠。

    基隆市出現漢他病毒案例，為防治鼠患，今天開放里長或民眾領取滅鼠誘餌，放在老鼠經常出沒的地方，同時請專業人員到宅協助民眾「滅鼠」，今天中午就出動技術人員前往民宅「診察」。

    動保所長陳柏廷指出，中正路某市場旁1樓的民宅，家中經常有老鼠出沒，技術人員進屋後，在客廳角落櫃子與牆壁間縫隙發現1隻老鼠，並沒有驚動牠，建議住戶購買捕鼠籠，指導誘餌擺放位置，預估在1週內就有辦法捉到老鼠。

    專業技術人員到每個房間檢查，發現廚房的抽油煙機的煙管上方有很大的縫隙，推測老鼠可能就是從這裡入侵，建議民眾立刻拿板子將縫隙封起來。另外窗戶也有些小縫隙，建議可以用防鼠刷，或是塗抹鼠類不喜歡的驅避劑，避免老鼠入侵。

    陳柏廷說，民眾如果有需要透過里長向區公所申請，動保所會請專業技術人員幫民宅查看提供改善方案。陳柏廷說，防止鼠患最好就是不讓鼠來、不讓鼠吃和不讓鼠住。

    基隆市動物保護防疫所請病媒防治技術人員到民宅協助「滅鼠」。（基隆市動保所提供）

    基隆市動物保護防疫所請病媒防治技術人員到民宅協助「滅鼠」。（基隆市動保所提供）

    基隆市動物保護防疫所請病媒防治技術人員到民宅協助「滅鼠」。（基隆市動保所提供）

    基隆市動物保護防疫所請病媒防治技術人員到民宅協助「滅鼠」。（基隆市動保所提供）

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