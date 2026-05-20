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    首頁 > 生活

    亞洲大學美術館前道路坑坑洞洞 中市議員要求全面刨除、重新封層

    2026/05/20 16:03 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨市議員林德宇質疑亞洲大學現代美術館前道路坑坑洞洞。（林德宇提供）

    民進黨市議員林德宇質疑亞洲大學現代美術館前道路坑坑洞洞。（林德宇提供）

    位於台中霧峰的亞洲大學現代美術館常有外地遊客來參觀，民進黨市議員林德宇、曾威今天在市議會指出，亞洲大學現代美術館是台中市重要觀光景點，但是校門口的柳豐路路面卻是坑坑洞洞，補丁連連，不利於台中市整體觀光發展，有損台中市形象，要求市府盡快將柳豐路全面刨除、重新封層。

    建設局陳大田局長表示，有向交通部提報補助，但交通部還沒有公布是否納入，若交通部遲未同意納入，就會先處理。

    議員林德宇指出，最近研考會才公布一項市政滿意度調查，關於道路交通、建設，尤其是路面不平，是市民的民怨之痛，他秀出亞洲大學的現代美術館前的道路，坑坑洞洞，補丁連連。

    他不滿的表示，外縣市的遊客到台中來霧峰亞洲大學的現代美術館參觀，此一觀光景點的道路如此不堪，不會影響台中的形象？台中的觀光？

    林德宇說，該區更是台中霧峰亞洲大學大學城學區，包括霧峰鄉親通學、通勤的要道，每天都會經過。在亞洲大學的正門口、在亞洲大學現代美術館的正門口，外縣市的觀光客下停車場或公車，看到的路面就是「補丁連連」，台中要做觀光行銷，應該要先把基礎工程做好，這不是大工程，希望在盧市長在任內做好。

    民進黨市議員林德宇質疑亞洲大學現代美術館前道路坑坑洞洞，如何拼觀光?（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員林德宇質疑亞洲大學現代美術館前道路坑坑洞洞，如何拼觀光?（記者蘇金鳳攝）

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