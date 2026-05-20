爭取高捷青線列路網優先 林欽榮：在紫線之後

高捷青線列入整體路，排序在紫線之後。（捷運局提供）

高市議員鍾易仲為爭取捷運串接台鐵鳳山車站，3年來在議會講了8次，獲市長陳其邁正面回應，確認整體路網的青線會串連鳳山站，鍾易仲今天進一步喊話把青線列為優先路線，副市長林欽榮答詢指出，就在高雄第5條捷運紫線之後。

鍾易仲今總質詢指出，從高捷藍線到青線，他3年來在議會力爭8次，終於爭取到捷運進入台鐵鳳山車站，很感謝市長陳其邁正面回應、以及捷運局團隊的努力。

請繼續往下閱讀...

鍾易仲進一步表示，好不容易爭取到捷運與台鐵鳳山站串接，估算可能是幾十年後的事，但鳳山人口多達35萬、高雄最大，城區不斷發展，交通建設自然有其必要性，他認為有了計畫就可積極推動，建議市府把捷運青線、排入優先建設的軌道案。

副市長林欽榮答詢說明，高捷青線關鍵是要讓軌道站站連接、線線連接，青線規劃可串接橘限、黃線、台鐵車站，目前已確定放在整體路網計畫送中央審議，至於後續排序，應該是在紫線（第五條）之後，不會很晚。

市長陳其邁答詢表示，市政建設是一棒接一棒，未來鳳山交通建設會兼顧整體地區發展，他認為林欽榮副市長提到一個關鍵，就是捷運建設須線線相連，市府會全力跟交通部爭取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法