為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    爭取高捷青線列路網優先 林欽榮：在紫線之後

    2026/05/20 15:57 記者王榮祥／高雄報導
    高捷青線列入整體路，排序在紫線之後。（捷運局提供）

    高捷青線列入整體路，排序在紫線之後。（捷運局提供）

    高市議員鍾易仲為爭取捷運串接台鐵鳳山車站，3年來在議會講了8次，獲市長陳其邁正面回應，確認整體路網的青線會串連鳳山站，鍾易仲今天進一步喊話把青線列為優先路線，副市長林欽榮答詢指出，就在高雄第5條捷運紫線之後。

    鍾易仲今總質詢指出，從高捷藍線到青線，他3年來在議會力爭8次，終於爭取到捷運進入台鐵鳳山車站，很感謝市長陳其邁正面回應、以及捷運局團隊的努力。

    鍾易仲進一步表示，好不容易爭取到捷運與台鐵鳳山站串接，估算可能是幾十年後的事，但鳳山人口多達35萬、高雄最大，城區不斷發展，交通建設自然有其必要性，他認為有了計畫就可積極推動，建議市府把捷運青線、排入優先建設的軌道案。

    副市長林欽榮答詢說明，高捷青線關鍵是要讓軌道站站連接、線線連接，青線規劃可串接橘限、黃線、台鐵車站，目前已確定放在整體路網計畫送中央審議，至於後續排序，應該是在紫線（第五條）之後，不會很晚。

    市長陳其邁答詢表示，市政建設是一棒接一棒，未來鳳山交通建設會兼顧整體地區發展，他認為林欽榮副市長提到一個關鍵，就是捷運建設須線線相連，市府會全力跟交通部爭取。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播