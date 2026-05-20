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    首頁 > 生活

    高雄機場六月試辦多元計程車機場載客 運將樂觀其成

    2026/05/20 16:18 記者洪臣宏／高雄報導
    高雄機場六月試辦開放網約車進場載客，運將們樂觀其成。（記者洪臣宏攝）

    高雄機場六月試辦開放網約車進場載客，運將們樂觀其成。（記者洪臣宏攝）

    交通部15日公告修法，開放試辦多元計程車至機場載客，六月擇日在高雄機場試辦。高雄國際航空站表示，已擬定試辦計畫，相關細節確認後，將公告開放業者申請。

    計程車業者對此「樂觀其成」，表示這次是開放網約車，運將們只要有載客機會，都會有意願投入。

    根據現行規定，排班計程車須領有專用登記證、禁止違規攬客等，但並不開放多元計程車前往機場載客，為提升國際機場旅客服務品質，並因應網際網路平台（包括行動應用程式）提供預約載客服務計程車營運模式日趨普遍，交通部公告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，並於17日生效。

    高雄國際航空站表示已擬定試辦計畫，相關細節確認後，將公告開放業者申請，經審查合格的業者及其計程車駕駛人，依民用航空機場客運汽車管理辦法及試辦計畫營運；高雄航空站亦將製作引導標示，導引旅客至預約上車處，旅客預約後再依標示前往指定地點搭車，以縮短等候時間。

    高雄市計程車客運商業同業公會理事長王冠懿表示，高雄國際機場以往禁止搭載預約乘客，影響駕駛人生計並給乘客帶來不便，而外國旅客慣用國際通用APP如Uber預約車輛，卻發現在高雄機場無法使用，乘客們得拖行李走15分鐘到大業北路搭車，以致亂象叢生。

    她說，下月開放網約車進場後，旅客可以透過網路得知預約車何時抵達，屆時依約定時間、地點搭車即可，不僅透過流量管控以維持機場交通秩序，旅客也不必冒險過馬路搭車。

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