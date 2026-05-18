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    首頁 > 生活

    申請入學甄試查獲考生違規攜帶行動裝置 招聯會：依規嚴處

    2026/05/18 16:17 記者楊綿傑／台北報導
    大學「申請入學」第二階段指定項目甄試正進行中，卻傳出違規情事。圖為大考情境照。（資料照）

    大學「申請入學」第二階段指定項目甄試正進行中，卻傳出違規情事。圖為大考情境照。（資料照）

    115學年度大學「申請入學」第二階段指定項目甄試已展開，但有考生攜帶未經核准之行動裝置應試遭查獲，大學招聯會強調，將依規嚴處，查證屬實將取消考試資格。

    大學申請入學第二階段甄試辦理期間為5月14日至5月31日。而大學招聯會今日表示，甄試首個週末期間，已發現有考生於考場攜帶未經核准之行動裝置應試，當場被監試人員查獲。

    大學招聯會執秘王泓仁提醒，依據招生簡章規定，考生若有考試舞弊等影響入學公平之情事，經查證屬實將取消其報名資格，呼籲後續應試考生切勿以身試法。

    針對違規情事，各大學試務單位均依招生簡章相關規定辦理，以維護考試公平性及整體制度公信力。

    招聯會強調，大學申請入學招生作業皆應遵守公平、公正及公開精神；依據簡章「大學申請入學招生規定」第12條，考生如有變造、考試舞弊等影響入學公平之情事，在報名後錄取前查覺者，經查證屬實者將取消報名資格或其他適當者處置，情節重大者更會移送司法機關依法辦理。

    目前甄試仍持續進行中，招聯會提醒，凡具通訊、攝影或資料傳輸功能之裝置，包括智慧型手機、智慧手錶、智慧眼鏡及藍牙耳機等，未經事先申請核准者，進入考場均不得攜帶或使用，請考生確實遵守規定。

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