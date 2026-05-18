高空捕捉淡江大橋！ 「機窗攝影與短影音」比賽開跑 最高獎金4萬

淡江大橋以「淡水夕照新風貌、國際門戶新地標」為核心理念，採單塔不對稱斜張橋設計，創下「世界最大跨距單塔不對稱斜張橋」紀錄，是「台灣的世界第一」，也是未來代表台灣的新名片。（記者黃宜靜攝）

「淡江大橋」12日通車，被視為世界級工程，交通部公路局今（18日）宣布舉辦「捕捉新國門：淡江大橋機窗攝影與短影音徵件比賽」，首創以「客艙視角」為題，邀請返台國人紀錄萬呎高空下的壯麗地標，讓「回家」成為一場充滿儀式感的視覺盛宴，8月20日中午截止收件，最高獎金4萬元，還有機會獲得桃園－日本自選航點經濟艙來回機票一張。

由交通部公路局、財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）主辦、中華航空協辦「捕捉新國門：淡江大橋機窗攝影與短影音徵件比賽」。配合淡江大橋通車啟用，比賽於今天中午正式開跑。

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公路局表示，這次徵件活動特別分為「攝影組」與「短影音組（影片長度15-30秒）」2組。為鼓勵國人踴躍分享高空美景，航發會備有豐厚現金獎項及航空禮品，包括：專業評審獎首獎（各1名）可獲現金4萬元、二獎（各1名）現金3萬元、三獎（各1名）：現金2萬元、佳作（各5名）現金5000元。

另外，由協辦單位中華航空特別提供的「華航特別獎」（兩組各1名）可獲「桃園－日本自選航點」經濟艙來回機票一張。不只如此，只要完成作品上傳即可參與全民參與抽獎禮，抽出現金紅包獎兩組共抽10名，每名2500元，華航特定彩繪機模型攝影組、短影音組各抽3名，以及華航機上精選好物攝影組、短影音組各抽10名。

公路局表示，只要具中華民國國籍，於徵件期間搭乘國際航線返台的國人皆可報名，需保留電子機票、登機證或相關搭機證明。活動採線上報名與作品上傳，旅客落地後即可輕鬆參與，並於8月20日中午截止收件；頒獎典禮預計9月下旬於鏡電視專業攝影棚舉行，屆時將運用虛擬棚攝影技術，將得獎作品融入沉浸式機艙情境，重現見到新國門的感動瞬間。

公路局表示，淡江大橋不僅是一座交通設施，更是一座融合工程、美學與城市意象，高度辨識度的國家級新地標。淡江大橋以「淡水夕照新風貌、國際門戶新地標」為核心理念，採單塔不對稱斜張橋設計，創下「世界最大跨距單塔不對稱斜張橋」紀錄，是「台灣的世界第一」，也是未來代表台灣的新名片，希望旅客可透過機窗看見這張名片，並且把它的美麗拍攝下來。

淡江大橋主塔高達211公尺，以全球最大跨距單塔不對稱斜張橋之姿矗立淡水河口，成為北台灣最受矚目的國際門戶地標。航發會以「回家，是看到淡江大橋的那一刻」為核心意念，期望透過旅客機窗俯瞰的獨特視角，將宏偉的工程結構轉化為情感連結，讓這座象徵「家」的新國門深植人心。

公路局補充，更多詳情可至航發會官網或「活動通」網頁查詢，徵件作品上傳「活動通」；更多詳情可參考航發會官網或加入line帳號，專人詢答。

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