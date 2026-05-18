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    首頁 > 生活

    世展會公益音樂會6月6日安平登場 10％收入支持特況家庭服務工作

    2026/05/18 16:15 記者王姝琇／台南報導
    藝人辛籠（左2）出席公益音樂會宣傳，結合愛心凝聚社會關懷弱勢。（記者王姝琇攝）

    藝人辛籠（左2）出席公益音樂會宣傳，結合愛心凝聚社會關懷弱勢。（記者王姝琇攝）

    為關懷台灣特殊境況家庭兒少，台灣世界展望會攜手餐飲業者將於6月6日在安平舉辦「港灣情深，星光傳愛」公益音樂會，邀請藝人辛龍以深情歌聲溫暖人心，並提撥門票收入的10%支持國內特況家庭服務工作，歡迎民眾踴躍購票

    主辦單位今日於台南市議會舉辦活動宣傳，民進黨議員陳怡珍、周麗津等人，藝人辛龍也都親自現身力挺活動，現場透過「點亮希望儀式」，邀請參與貴賓共同點亮象徵希望的燈。

    陳怡珍表示，公益不只是物資上的協助，更重要的是給予孩子與家庭持續的陪伴與希望。透過這場結合音樂與愛心的公益音樂會，讓更多人關注特殊景況家庭與弱勢兒少的需求，也相信當社會願意一起伸出援手，就能成為許多家庭最溫暖的後盾。她也感謝主辦單位與各界善心企業共同投入公益，盼透過音樂凝聚更多正能量。

    周麗津則說，安平不僅擁有美麗港灣，更充滿濃厚人情味，期待藉由此次活動，把愛與關懷傳遞到社會每個角落，讓公益與文化、音樂結合，為城市帶來更多溫暖與感動。

    果然是你餐飲總監吳俊賢指出，發起這場活動的初衷，源自於對「愛」的深刻感動；身為六寶爸，更能理解家庭背後所承擔的責任與重量，而辛龍對已故妻子劉真那份始終如一的深情，也讓人重新看見愛最真實的模樣。這份情感，不只是思念，更是一種即便經歷失去，仍願意選擇溫柔守護的力量。

    主辦單位亦捐贈50張公益票券，邀請台灣世界展望會服務的家庭親子共同前來。展望會服務家庭家長小安爸爸也分享，自民國110年因身體狀況無法穩定工作後，家庭一度陷入困境，而展望會社工除提供生活與醫療相關協助，更長期陪伴一家人走過低潮，讓孩子得以穩定就學與參與學習課程。

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