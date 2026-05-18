侯友宜選總統曾喊第3胎補助100萬 議員促新北先做

新北市長侯友宜（中）在2024年競選總統時曾喊出「生第3胎補助100萬元」政見。（記者賴筱桐攝）

少子化成為國安危機，新北市議員邱婷蔚今天在議會質詢提出，新北市長侯友宜2024年競選總統時，曾喊出「生第3胎補助100萬元」政見，雖然最終落選，但此政策新北可率先施行，帶動其他縣市跟進。對此，侯友宜表示，少子化是全國性議題，生育補助金應全國一致，請民進黨議員向賴清德總統建議。

邱婷蔚表示，侯友宜過去參選總統時，喊出「生第3胎給100萬元」口號，實際上生第3胎的人不多，從新北市申請第3胎生育補助金的數據來看，2023年2310人、2024年2204人、2025年1925人，今年4月為止598人，呈現逐年遞減趨勢。

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邱婷蔚指出，生第3胎的人本來就是少數，100萬元也不算多，住月子中心可能就要花20萬到30萬元，如果以598人來計算，1人給100萬元，需要花費5.9億元，為了鼓勵生育，呼籲「市長阿公留給大家一個畢業禮物」，如果新北率先實施，會成為領頭羊帶動各縣市跟進，例如台北市提出第2胎公托免費，獲得家長好評。

侯友宜說，新北公托第2胎每月僅1000元，跟免費差不了多少，他保證喊出「第3胎100萬」之後，全台灣要生第3胎的人，都會把戶籍遷來新北市，之後再遷回去。

侯友宜強調，雖然新北市第2胎公托已經補助很多錢，但是全市孩童人數最多，台北市人均預算多，如果新北第2胎公托全面免費，總花費金額一定超過北市許多，新北財政需要整體評估，「該省的省、該花的花」。

邱婷蔚認為，「不要怕別人遷戶口，因為別人一定會跟上，沒有跟上換他們被笑。」若覺得100萬元太高，50萬元也可以考慮。

侯友宜說，新北市長參選人也可以提出第3胎100萬元政見，「但是這個支票我開不下去，當總統和地方首長不一樣」，生育補助應該全國一致性，可惜現在不是他當總統，現在是賴總統當家，「不然你跟賴總統建議」，畢竟少子化不是單一縣市問題，全國都一樣，需要中央、地方一起努力。

少子化成為國安危機，新北市議員邱婷蔚促市長侯友宜實踐當初參選總統的政見生第3胎補助100萬元。（圖由社會局提供）

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