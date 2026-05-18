議員籲交通罰款設道安改善基金 侯友宜樂見：事涉中央法規須修法

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

現行「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」僅強制地方提撥12％交通罰鍰收入用於交通執法與安全改善。新北市議員張維倩今（18）日在市政總質詢中指出，新北交通罰款收入大多編列給警察局，肩負交通工程改善的交通局卻拿到較少比例，建議市府設置「道路安全改善基金」專管專用於道安改善。市長侯友宜說，他樂見其成，但事涉中央法規，仍要法規調整。

張維倩說，針對交通違規改善，罰款是最後手段，有些人也罰不怕，市府應從道路設計等工程層面思考如何改善違規狀況，然而從數據上來看，新北2024年罰款中，警察局罰款及賠償收入決算約佔69％，交通局/交通事件裁決處決算數約佔31％，2023年則是警察局約67.8％，交通局約32.2％，交通局反而拿得比較少。

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張維倩表示，交通部也認為現行法規提撥12％不合理，認為應該提升至30％，部分違規為交通工程設計不良導致，她希望罰款可真正用於改善行人安全、通學廊道、機車事故熱點、高齡者道路改善等方面，從根源解決問題，呼籲市府設立道安改善基金，用罰款專款專用於改善道安。

主計處長吳建國回應，依照現行法規，設立基金不符合財政紀律法，國家整體財政在預算法規下，原則是統收統支，市府歲入一般也用這個原則處理，事涉全國一致性法規，法規訂定在中央，新北要做基金，仍須修法方能處理。

另外，市議員彭一書表示，部分交通標線調整後暫時用黑漆覆蓋舊標線，但這使得標線厚度變厚，民眾也擔憂防滑係數不足，盼市府重視。

侯友宜、交通局長鍾鳴時指出，白色標線與柏油路面的防滑係數標準統一，黑漆也要符合防滑標準，一般作業塗黑後會再派工磨除舊標線，會加強檢視議員反映的防滑問題。

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