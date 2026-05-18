高雄那瑪夏水蜜桃現身高市議會 康裕成、陳其邁攜手代言

那瑪夏水蜜桃今移師高市議會展售，議長康裕成、市長陳其邁親自代言。（原民會提供）

那瑪夏水蜜桃今移師高市議會展售，高雄市議長康裕成、市長陳其邁攜手為香甜多汁的水蜜桃代言，鼓勵各界品嘗、也可到那瑪夏走訪。

那瑪夏水蜜桃上週進軍總統府及立法院，獲總統賴清德及眾多立委高度讚譽，今移師高市議會展售，分16、12、10、8和6粒裝，價格從每盒500至800元不等，限量300盒現場吸引議員、議會員工與民眾搶購。

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除了水蜜桃，周邊同時販售紅肉李、黃肉李和龍鬚菜，讓大家可一次把那瑪夏農產帶回家，桃農也貼心提醒大家，買回水蜜桃3天內是最佳賞味期，要先放在陰涼處通風熟成，若聞到濃郁香味表示已熟即可食用，吃不完可放冰箱。

市長陳其邁表示，那瑪夏是神仙住的地方，神仙吃的水蜜桃就是仙桃，極力向大家推薦來自那瑪夏的水蜜桃，營養豐富、養顏美容，也歡迎市民朋友前往那瑪夏走訪，他同時感謝總統賴清德親自為那瑪夏水蜜桃站台，總統推薦絕對錯不了。

議長康裕成指出，今年那瑪夏水蜜桃第一次送達總統賴清德手中，議會也很阿莎力認購100盒，香甜魅力無法擋，今天受原住民議員陳幸富邀請為家鄉農產站台，自己一定要支持，除了水蜜桃，還有非常有名的龍鬚菜及紅、黃肉李都很好吃，我們一起挺那瑪夏。

陳幸富說，很感謝議長、市長支持那瑪夏水蜜桃，市區喜歡吃水蜜桃的朋友較少到山區，希望能帶到市區讓民眾選購，水蜜桃產季已接近尾聲，趁著陳其邁市長在議會總質詢期間，可以將水蜜桃分享給局處首長及議會同仁，現場還能買到龍鬚菜、竹筍和紅肉李，藉此機會分享給大家。

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