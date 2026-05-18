11分鐘收費60元！宜蘭後火車站旁竟是非法停車場 恐爆消費糾紛

宜蘭後火車站旁的停車場，竟是非法停車場，恐爆消費糾紛。（記者游明金攝）

宜蘭後火車站旁的林森停車場，竟然是非法停車場，逾期已半年多，卻還在對消費者持續收費，甚至爆出11分鐘卻收費60元糾紛。縣府交通處表示，已勒令業者停業。消保官王雅琳說，違法收費的不當得利應退還給消費者。

陳姓男子將車停在宜蘭後火車站林森停車場，只停車11分鐘卻收費60元；牌子明明寫半小時30元，他停11分鐘被收60元！打服務電話反映，對方說另外半小時是「緩衝時間」，一併收後面的錢，讓他可以慢慢離場，誰聽得下去！

請繼續往下閱讀...

陳男指出，後來說服務人員又說，半小時30元，但每次收費，第1小時以1小時計算，這雖然寫在告示牌上，但「半小時30元」寫的大大的，「第1小時以1小時計算」寫的小小的，「你們說這合理嗎？是詐騙吧！」

縣政府調查後，發現該停車場竟是「非法營業」，林森（停五）停車場由台灣鐵路公司委外經營，停車場登記證只到去年10月底，逾期至今半年多，這段期間都是違規收費。

縣府交通處表示，依據停車場法規定，公共停車場應於開放使用前取得停車場登記證才能營業，違反規定可處3000元至1萬5000元，縣府已要求停車場停止收費。

縣府消保官王雅琳說，非法停車場依法不能收費，業者之前的不當得利應退還給民眾，但消費者要有停車證明比如發票或載具，證明在非法營業時間有進場停車付費，有問題可洽詢1950消費者服務專線。

宜蘭後火車站旁林森停車場，還爆出11分鐘收費60元爭議。圖中告示牌，告示牌上，「半小時30元」寫的大大的，「第1小時以1小時計算」寫的小小的，民眾痛罵這是詐騙！（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法