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    首頁 > 生活

    新北淡水忠寮市民農園環境改善 打造農村再生亮點

    2026/05/17 09:48 記者賴筱桐／新北報導
    近年淡水忠寮社區推動食農體驗，設置市民農園，提供民眾體驗種菜。（圖由新北市農業局提供）

    近年淡水忠寮社區推動食農體驗，設置市民農園，提供民眾體驗種菜。（圖由新北市農業局提供）

    為推動農村再生與友善農業，新北市政府農業局協助淡水區忠寮社區辦理市民農園環境改善工程，除了解決搬運不便問題，提升農事效率及安全性，更強化整體景觀與休憩空間品質；此外，結合農園空間與社區特色，發展食農體驗與生態導覽，讓市民親近土地的同時，也能深入認識在地農村文化。

    農業局表示，忠寮社區位於淡水區台2線旁，為兼具自然生態與人文歷史的農村再生社區，盛產甘藷、南瓜及茭白筍，並融合魚菜共生、生態園區與古宅文化等特色。近年社區推動食農體驗，設置友善耕作的市民農園，提供民眾參與種植、認識作物生長與在地農業，結合農遊與文化活動，發展為北海岸重要的農業與生態教育據點。

    農業局長諶錫輝指出，本次工程針對原有設施老舊、動線不佳及環境雜亂等問題進行優化，透過動線改善與空間整理，提升耕作便利性與使用安全。在工程設計上，配合地形設置駁坎與砌石溝，兼具排水與洗滌功能，並導入香氣植栽強化綠化景觀；鋪面採用透水磚與植草磚，兼顧生態、保水及降溫效益，園區設置仿木花架，提供休憩空間。

    他說，工程完工後不僅提升農作與休憩品質，也成為兼具生產、教育與休閒的多元場域，未來可結合在地導覽、農事體驗及文化課程，推動農村多元發展。

    諶錫輝表示，目前新北市共有20個農村再生社區，市府從生活、生產、生態等各面向，推動社區永續發展，將透過社區參與及資源整合，讓忠寮社區保留農村特色，邁向兼具環境永續與教育價值的農村示範點。

    新北市淡水忠寮社區透過環境整理與空間優化，打造兼具生產與休憩功能的農園場域。（圖由農業局提供）

    新北市淡水忠寮社區透過環境整理與空間優化，打造兼具生產與休憩功能的農園場域。（圖由農業局提供）

    淡水忠寮社區市民農園透過分區認養或租用方式，讓民眾參與耕作。（圖由新北市農業局提供）

    淡水忠寮社區市民農園透過分區認養或租用方式，讓民眾參與耕作。（圖由新北市農業局提供）

    新北市農業局協助淡水區忠寮社區辦理農園環境改善工程，透過動線改善與空間整理，提升耕作便利性與使用安全。（圖由新北市農業局提供）

    新北市農業局協助淡水區忠寮社區辦理農園環境改善工程，透過動線改善與空間整理，提升耕作便利性與使用安全。（圖由新北市農業局提供）

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