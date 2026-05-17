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    首頁 > 生活

    烏龍！仁義潭水庫蓄水率「0.7％」嚇壞一堆人

    2026/05/17 09:53 記者蔡宗勳／嘉義報導
    仁義潭水位雖止跌回升，但水情依然嚴峻。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水位雖止跌回升，但水情依然嚴峻。（記者蔡宗勳攝）

    「台灣水庫即時水情」網站本月15日的水情統計，嘉義縣仁義潭水庫的蓄水率竟然只有0.7%，幾乎是完全見底的狀態，嚇壞大家。不過16日的蓄水率為23.4%，還顯示回升了0.39%，代表15日的正確數字應該是 23.01%，虛驚一場。而蘭潭水庫水位持續探底，16日的蓄水率跌破18%關卡，來到17.7%。

    這波鋒面自14日為嘉義地區帶來雨水，因而大家期待15日的蓄水可以止跌回升，但到「台灣水庫即時水情」網站卻看到仁義潭蓄水率竟剩下0.7%，嚇一跳，心想就算為了清淤準備將水排到蘭潭，也不至於如此，結果昨天的數據蓄水率為23.4%，應該是15日系統出了問題，才會出現幾乎歸零的驚人數字。

    這波鋒面在14至16日為嘉義縣山區帶來豐沛雨水，以中埔鄉的澐水溫泉測站182.5毫米最高，再來依序為番路鄉大湖山164毫米、梅山鄉碧湖145.5毫米、梅山鄉太和125毫米、竹崎鄉大華114毫米、阿里山十字110毫米，這兩天應該還可以讓曾文水庫與仁義潭持續進帳，但仍無法解決嘉南地區缺水的燃眉之急，還需要更多雨水的挹注。

    「台灣水庫即時水情」網站仁義潭水庫15日的蓄水率剩0.7%。（擷取自「台灣水庫即時水情」網站）

    「台灣水庫即時水情」網站仁義潭水庫15日的蓄水率剩0.7%。（擷取自「台灣水庫即時水情」網站）

    仁義潭水庫16日的蓄水率為23.4%。（擷取自「台灣水庫即時水情」網站）

    仁義潭水庫16日的蓄水率為23.4%。（擷取自「台灣水庫即時水情」網站）

    蘭潭水庫蓄水率16日跌破18%關卡，來到17.7%。（擷取自「台灣水庫即時水情」網站）

    蘭潭水庫蓄水率16日跌破18%關卡，來到17.7%。（擷取自「台灣水庫即時水情」網站）

    蘭潭水庫蓄水率持續下降。（記者蔡宗勳攝）

    蘭潭水庫蓄水率持續下降。（記者蔡宗勳攝）

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