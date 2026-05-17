青年基本法上路 教育部啟動首度「青年生活現況調查」

青年基本法上路，教育部將啟動首度「青年生活現況調查」。（記者林曉雲攝）

立法院日前通過「青年基本法」附帶決議，要求政府比照兒少與老人生活狀況調查，定期針對青年身心健康、社會參與、生活與需求進行全面調查。教育部近日向立法院提出書面報告說明，將於明（2027）年啟動首度「青年生活現況調查」，預計2028年完成調查報告，作為未來青年政策與法規研擬的重要依據。

教育部表示，青年基本法第27條已明定，政府應每4年公布青年現況統計，因此將建立我國青年定期生活現況調查制度。目前政府雖已有兒童及少年生活狀況調查、老人狀況調查等制度，但針對青年族群，尚缺乏完整且系統性的全國性調查資料，因此有必要建立長期追蹤機制，以掌握青年在教育、就業、居住、經濟、心理健康及公共參與等面向的實際處境。

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教育部規劃，青年生活現況調查將參考兒少與老人調查模式辦理。教育部指出，兒少生活狀況調查從規劃到完成報告約歷時2年，因此青年調查也將循相似流程推動。

書面報告指出，教育部預計於明年1月至7月進行問卷調查規劃，包括確認研究團隊、擬定問卷題目與抽樣範圍；明年8月至9月進行工作準備及訪員訓練；明年10月辦理試驗調查；明年11月至12月展開正式調查，預計完成至少2000份有效問卷。之後將進行資料審核、統計分析與結果整理，2028年9月至12月完成調查報告撰寫。

教育部表示，青年政策推動應建立在證據基礎與數據研究之上，透過系統性調查，可更了解當代青年面對的真實需求與困境，作為政府推動公共服務與青年支持政策的重要參考。

教育部也指出，青年是國家發展的重要基礎，也是推動社會創新與永續轉型的重要力量。面對少子化、勞動力結構轉型及數位科技快速變遷，建立青年生活現況調查具有長期參考價值，未來透過每4年一次的定期調查，希望能持續檢視政策是否真正回應青年需求，並建構更友善的青年發展環境。

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