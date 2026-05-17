宜蘭有自來瓦斯了！縣府6/3說明會 欣宜天然氣儲槽地點曝光

宜蘭縣也要有天然瓦斯了！欣宜天然氣公司申請進駐宜蘭，縣府將召開說明會，槽氣槽設置地點也曝光；圖為外縣市天然氣儲氣槽的資料照。（資料照）

欣宜天然氣公司向宜蘭縣政府申請在宜蘭市、羅東鎮設立「公用天然氣事業」，就是俗稱的「自來瓦斯」，這是宜蘭縣首宗申請案，引起縣民關切；而眾所關心的儲氣槽地點也曝光，據了解將設於宜蘭市與五結鄉的工業區，縣府訂6月3日辦理說明會，欣宜將到場簡報設置計畫。

宜蘭縣只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯；欣宜天然氣公司依天然氣事業法，1月向宜蘭縣政府提出設立公用天然氣事業申請案，申請設立範圍為宜蘭市、羅東鎮，創下宜蘭縣首例。

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縣府已依規定於2月26日至3月28日辦理公告，蒐集各界意見作為未來審查參考，由於核准權屬於經濟部，縣府會將初審結果連同原申請書，轉請中央審核；而在公告期間，同區域（宜蘭市與羅東鎮）無其他業者提出申請。

宜蘭縣尚未有中央核發的天然氣（自來瓦斯）事業供氣營業執照，目前使用的都是桶裝瓦斯，「欣宜」是首件申請案件，縣府曾以因涉及競爭關係與商業機密，欣宜的申請案無法公開，引起宜蘭縣液化氣體燃料公會與業者（桶裝瓦斯）的不滿，抨擊搞黑箱作業。

自來瓦斯須設儲氣槽，要埋管線，如何收費？外界一直無法得知。縣府內部討論後，為了讓整個申請案更加公開透明，決定6月3日上午10點在縣府文康中心邀請相關鄉鎮市的議員、代表、村里長、鄉鎮公所，以及桶裝瓦斯公會等相關團體參加，同時請欣宜公司到場簡報說明經營計畫。

據了解，欣宜申請的設立範圍僅在宜蘭市與羅東鎮，但說明會邀請對象卻包括五結鄉公所、代表會與當地議員、村長等；為何此案與五結有關？經查，欣宜自來瓦斯的輸儲設備（儲氣槽）將有2處，一處設於宜蘭市的工業區，一處設於五結鄉工業區，五結不是天然氣接管範圍，是否會引起反彈？恐面臨不小挑戰。

縣府表示，欣宜已同意說明會當天派員到場說明經營計畫，除聽取簡報，各界有任何問題也歡迎到場交換意見。

欣宜申請在宜蘭、羅東設置天然瓦斯，圖為外縣市業者管線。（資料照）

欣宜天然氣公司向宜蘭縣政府提出天然氣事業設立申請，縣府已完成公告，並將辦理說明會。（資料照）

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