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    首頁 > 生活

    屏東移動遊樂園快報名 下一場在內埔六堆紀念公園

    2026/05/17 09:12 記者葉永騫／屏東報導
    移動遊樂園讓孩子玩的很開心。（屏東縣政府提供）

    移動遊樂園讓孩子玩的很開心。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府社會處舉辦的「移動遊樂園」，繼首場在春日鄉力里國小登場後，16日下午於三地門鄉禮納里部落穿山甲活動中心舉行，吸引了上百位的孩子參加，第三場預計於6月27日於內埔六堆紀念公園舉辦，歡迎有興趣的民眾可上網社會處查詢報名。

    屏東縣社會處把遊戲帶出縣府，走進屏東各鄉鎮，讓孩子的笑聲在每個角落發生，規劃14場次自由遊戲活動，讓孩子自由發揮創意，家長一同參與陪伴，在遊戲中創造專屬彼此的美好回憶，活動中準備了「DIY泡泡區」，讓親子互助創造出獨一無二的泡泡外，孩子們亦使用各式自行DIY的泡泡道具創造出五花八門的泡泡，大人小孩都同樂於其中；在「勇者之路、彩繪紙捲區」，看到孩子們利用粉筆自由彩繪地板、紙捲及跑跳；另在「呼拉圈捕手區」孩子們享受於投擲套圈圈的挑戰，「紙箱接龍」關卡中，孩子穿戴紙箱自由跑跳。

    下一場將在6月27日於內埔六堆紀念公園舉辦，歡迎有興趣的民眾可上網報名，或社會處與各社會福利服務中心官網，洽詢電話08-7320415 轉 5386張小姐。

    移動遊樂園，小朋友玩紙箱接龍活動。（屏東縣政府提供）

    移動遊樂園，小朋友玩紙箱接龍活動。（屏東縣政府提供）

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