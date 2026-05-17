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    首頁 > 生活

    基隆端午龍舟賽6月19日登場 報名至5/20

    2026/05/17 08:58 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市端午節龍舟競賽即日起受理報名至5月20日止，歡迎民眾6月19日到八斗子漁港為選手加油。（基隆市政府提供）

    基隆市端午節龍舟競賽即日起受理報名至5月20日止，歡迎民眾6月19日到八斗子漁港為選手加油。（基隆市政府提供）

    「基隆端午龍舟競賽嘉年華」將於6月19日（週五）端午節於基隆八斗子漁港登場，即日起開放報名至5月20日止，歡迎民眾及各機關團體組隊參加，共同體驗傳統龍舟競渡的熱血魅力與團隊精神，冠軍隊伍將可獲得5萬元獎金。相關報名資訊可至報名網站查詢。

    基隆市政府教育處長徐嬿立表示，端午龍舟競賽為基隆市年度重要傳統節慶活動，不僅蘊含深厚的民俗文化意義，也展現港灣城市獨特海洋特色與運動活力。為延續端午傳統民俗文化，依循古禮於比賽前的6月10日（週三）先行辦理「龍舟點睛開光祭江下水典禮」，透過祭江祈福、龍舟點睛及下水儀式，祈求賽事平安順利，也展現對傳統文化與海洋信仰之重視，為活動揭開序幕。

    徐嬿立表示，延續港灣地景與端午民俗文化結合特色，基隆市端午龍舟賽於八斗子漁港，展現濃厚港灣節慶氛圍。今年競賽組別包括公開男子組（18隊）、公開女子組（16隊）及學校機關組（16隊），歡迎民眾及各機關團體踴躍組隊參與，感受端午龍舟競渡熱血魅力。

    基隆市端午節龍舟競賽即日起受理報名至5月20日止，歡迎民眾6月19日到八斗子漁港為選手加油。（基隆市政府提供）

    基隆市端午節龍舟競賽即日起受理報名至5月20日止，歡迎民眾6月19日到八斗子漁港為選手加油。（基隆市政府提供）

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