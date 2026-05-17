從25％谷底到60％ 鯉魚潭水庫蓄水回升破7030萬噸

近日梅雨鋒面又在集水區降雨，讓鯉魚潭水庫的蓄水從25%回升到60%，今天上午7點蓄水量達7030萬噸。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

台灣西部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭水庫蓄水明顯偏低，今年4月初最低蓄水率僅剩25%，所幸在清明前後和接續的梅雨帶來降雨，讓水庫蓄水從谷底回升，在本週梅雨鋒面又在集水區帶來降雨下，讓水庫蓄水1天又增加42萬噸，今天上午7點蓄水量為7030萬噸，蓄水率達60.88%，正式回升突破7千萬噸，但民眾都希望接下來梅雨能順利帶來更多降雨。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，蓄水更是持續下探，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸清明節前後鋒面帶來降雨，讓水庫蓄水明顯增加，不過和去年4月中旬就已經達滿水位相比，今年蓄水仍屬偏低。

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大家殷殷期盼的梅雨，本週陸續在集水區帶來降雨，尤其5月14日當天降雨最明顯，全天共降下33.5公厘的雨量，也讓水庫集水持續增加，1天蓄水又增加42萬噸，今天上午7點，水庫蓄水量達7030萬噸，蓄水率達60.88%，正式回升突破7千萬噸，水位則上升到288公尺，距離滿水位300公尺還差12公尺，民眾都希望梅雨能持續帶來降雨，讓水情更穩定。

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