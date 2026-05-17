國中會考今天最後一天 東勢警方加強考場交通疏導及噪音防制

東勢分局編排人力，加強疏導東勢高工考場附近交通，並加弘噪音防制，提供國中會考考生良好考試環境。（民眾提供）

115年國中教育會考於5月16、17日登場，台中市警察局東勢分局這兩天從上午6時至下午5時，在東勢高工考場附近皆編排現場指揮官、機動組及交通疏導等勤務，投入多名制服警力執行安全維護與交通疏導工作，全力打造安全、平穩且安靜的應試環境，讓考生安心迎戰人生重要考試。

東勢分局表示，國中教育會考攸關學生升學與未來發展，為避免考試期間因交通壅塞、噪音干擾或人車動線混亂影響考生情緒與作答表現，警方特別針對東勢高工考場周邊道路加強交通整理與巡邏勤務，並視現場狀況機動調整交通疏導作為，防止違規停車及交通阻塞情形發生，確保考生進出考場安全順暢。

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警方指出，考試期間除加強周邊交通秩序維護外，也將同步落實噪音防制作為，呼籲民眾行經考場周邊道路時，務必減速慢行、停讓行人，避免鳴按喇叭或製造高分貝噪音，共同維護良好的應試環境；另提醒接送考生之家長，請遵守現場員警及義交指揮，切勿違規停車或併排臨停，以免影響車流及其他考生通行動線。

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