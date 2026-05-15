高雄小港擬設新材料循環產業園區 環團及居民：不應綁架大林蒲遷村

經濟部「新材料循環產業園區」設置計畫，位在高雄市小港區，牽涉大林蒲遷村，進入二階環評，15日正式送環評到環境部專家小組審查。（記者吳柏軒攝）

高雄市小港區有大林蒲遷村議題，由經濟部「新材料循環產業園區」設置計畫接手，並採二階環評程序，多年討論後，今（15日）正式提出環境影響評估，由環境部專家小組初審，環保團體跟在地居民紛紛督促，認為開發案不應該與遷村綁架，避免影響當地居民持續困在高污染環境；歷經2個多小時會議，專家要求補件再審。

經濟部代表指出，新材料循環產業園區面積259.64公頃，2020年經審查進入二階環評，去年4月舉辦範疇界定會議，目前完成全部環境調查，今下午正式送環評到環境部專家小組審查，該園區主要協助半導體產業鏈及大南方新矽谷等，鎖定「新材料」廠商，規劃進駐業者要能將傳統材料升級，兼具高性能、特殊功能與環保永續，園區也設有3大中心進行水資源、能源及廢棄物循環再利用。

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但該案位置為高雄小港的大林蒲聚落，被許多工業區包圍，居民感到空氣污染等問題嚴重，高雄市政府多年前拍板遷村，相關經費交由經濟部以新材料園區的計畫承擔；環保團體、在地居民等今紛紛表達，要求遷村計畫不應該跟環評案綁架，應儘早讓居民遠離污染源；地球公民基金會執行長王敏玲指出，高市府2017年發行《大鳳通訊》寫該園區將成新型態且及低汙染的園區，但經濟部規劃空污排放總量1年774噸，VOCs高達476.84噸，與低污染落差太大。

高雄市政府代表強調，2017年啟動大林蒲遷村意願調查，有89％同意，後續已遷村條件再溝通，非住商及住商區有95％到97％同意，但遷村經費由經濟部負責，故該案須通過都市計畫變更、產業園區環評及園區報編計畫，都已進入實質作業，意即環評未過就無法遷村。

環評委員也關注諸多面向，包含歷年開發的用水總量管制及平衡，大林蒲遷村後的文化保存，樹木植被與移植規劃、鄰近工業區的污染加成、居民溝通方案等；經2個多小時會議，今專家小組決議補件再審，要求經濟部重新檢核各項，包含新材料範疇、空污排放量、敏感區測站、健康風險評估、同期開發案疊加影響、溫室氣體減量、樹木移補植、保留物種、利害關係人溝通等。

地球公民基金會執行長王敏玲舉過去的報紙，稱高雄市政府要讓「新材料循環產葉園區」是極低污染，但如今仍規劃1年774噸空污排放總量，落差太大。（記者吳柏軒攝）

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