颱風還沒來光復卻淹了 政院：花蓮縣府施工缺口造成倒灌

光復鄉東富村民宅淹水到小腿肚。（部落青年提供）

氣象署今午發布豪雨特報，花蓮光復鄉6小時累積雨量超過90毫米，造成東富村阿陶莫部落、大同村佛祖街淹水排不出去，阿陶莫有6戶撤離到鄉公所。行政院工程會晚間說明積水原因，原來是花蓮縣府在瑪韃娜溪支流施工缺口造成倒灌，縣府已於晚間6點封堵缺口。

行政院災害防救辦公室指出，在接獲發布豪雨特報後，經濟部水利署在中午12點半成立應變小組三級開設，下午4點佛祖街及阿陶莫部落傳出淹水災情，光復鄉東富路13巷1名行動不便的長輩住戶有消防局出動救護車將長輩送往台北榮總鳳林分院；大同村佛祖街46巷1車輛3人受困，也有消防局出動2車2人協助拖救，傍晚4點半協助撤離到光復鄉公所，阿陶莫部落總計有6戶預防撤離光復鄉公所。

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至於淹水原因，經調查原來是瑪韃娜溪支流施工中的背水堤工程，縣府包商施工缺口造成倒灌，廠商緊急調度太空包，晚間6點堵住缺口。

而佛祖街積淹水原因判斷是雨水無法順利排出聯外水路致災，內政部國土署已督促縣府加強維護，在晚間積水已經陸續消退。

行政院災防辦指出，馬太鞍溪上有雨量站24小時累積雨量，太安站約75毫米、大觀站32毫米，今天馬太鞍溪橋水位高程164.61公尺，距離紅色警戒水位高度169.3公尺還有將近5公尺，水利署加高的堤頂高程175公尺，豪雨特報發布後，水利署第九河川分署也啟動應變措施，安全撤離河道上施工人員機具。

行政院指出，經檢查，今天光復鄉都市計畫區內的雨水下水道排水幹線都運作正常，未出現積淹水。汛期前包括行政院政委陳金德、季連成上月24日到馬太鞍溪流域現勘整備情形、主持馬太鞍溪堰塞湖災後重建中央協調會報，確認台9線永久橋復建工區、光復堤防復建工程及各處堤防缺口防汛措施，已如質完成保護標準與封堵作業；季連成也於4月30日前往花蓮指導「馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容演習」，督促縣府改善。

工程會強調，晚間雨勢已趨緩，馬太鞍溪與花蓮溪水位尚無溢堤風險，持續督請農業部、經濟部及內政部持續監控降雨動態，滾動調整防汛部署，務求將災害影響降至最低。

光復鄉佛祖街46巷前車輛刁車拋錨，花蓮縣消防局出動救難車輛前往救援。（部落青年提供）

施工廠商的怪手緊急進行挖掘，讓淹水區域逐漸退水。（部落青年提供）

光復鄉東富村東側從北到南共有四條溪流，從海岸山脈注入花蓮溪，為了防範去年災情重演已陸續在實施堤防工程，。（部落青年提供）

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