終結新豐明新街垃圾亂象 縣府祭科技執法+重罰

竹縣府環保局今天會同明新科技大學總務處及新豐鄉公所現勘查明新街髒亂點，並立即建置AI環境污染辨識監視系統，防制亂丟行為。（新竹縣政府提供）

新竹縣新豐鄉明新街24巷長期遭外籍人士亂丟垃圾，造成惱人的環境衛生及髒亂問題，縣府環保局今天會同明新科技大學總務處及新豐鄉公所現勘查，立即建置AI環境污染辨識監視系統，請民眾切勿心存僥倖，違者將依《廢棄物清理法》最高處6000元罰鍰。

環保局說，明新街24巷髒亂點長期影響周邊居民生活品質，經派員不定期稽查發現，違規行為人大多為鄰近的明新科技大學外籍學生，因不清楚法令規範，誤以為該處為垃圾集中地點，而隨手丟棄；為此，已請校方協助向校內學生及外籍生宣導垃圾不落地，以及正確的丟垃圾時間與地點。

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環保局指出，已在髒亂點的監視系統導入AI監控環境污染辨識，利用模型訓練進行物件偵測與模式識別，可分辨正常狀態與污染行為，透過無線傳輸方式即時回傳影像，明確辨識車牌，蒐集違規行為事證，據以對污染行為人裁罰。

新豐鄉公所已清理該處棄置的廢棄物並辦理清消作業，也針對明新街周邊規劃垃圾收運方式，請居民與學生配合每週一、二、四、五、六（每週三、日停收）下午1時至2時及晚間7時至8時的固定時段收運，請大家發揮公德心將垃圾投至垃圾車，遵循「垃圾不落地」政策。

此外，公所也安排定時定點停留服務，分別於每日上午11時在鳳蓮宮市場、每日中午12時在新庄子公有零售市場側門；每周二、五的晚間8時30分在黃媽媽包子店旁空地，以及除周三外之平日，晚間9時在明新街24巷口、康福街87號對面福陽社區及忠孝國中大門口提供夜間定點20分鐘收垃圾服務。

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