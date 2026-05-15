閒置校區再活化 台南成立第13處數位機會中心全國第一

設置在西埔校區的南化數位機會中心，正式揭牌、成立。（台南市政府提供）

台南南化西埔國小去年8月停辦，教育局推動西埔校區空間活化再利用，成立南化數位機會中心在今天（15日）揭牌；目前全市的數位學習據點有13處，全國第一。

台南市教育局指出，落實民眾數位平權、縮短城鄉數位落差，先前已在龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、新化、東山、學甲、鹽水、西港、下營與後壁等12處行政區設置數位機會中心（DOC），新增第13個據點利用南化國小西埔校區的教室設置，展現提供數位學習環境更友善、普及的堅定決心。

請繼續往下閱讀...

教育局局長鄭新輝指出，DOC的核心願景在建立完整的「數位生態系」，不僅提供設備，更致力培養偏鄉民眾的資訊應用能力，讓數位力成為翻轉偏鄉生活的新動能；南化數位機會中心結合地方各界，將服務觸角點線面延伸，讓學習真正深耕。

南化數位機會中心將提供農特產的行銷與推廣等課程，協助在地優質特色走向網路行銷市場，同時針對長者打造安全友善的數位學習空間，讓科技不再遙不可及，也會持續透過數位賦能提升產業價值，鼓勵青年返鄉發展，共同凝聚社區向心力。

西埔校區空間活化、再利用，成立南化數位機會中心。（台南市政府提供）

南化數位機會中心正式成立，小朋友以精彩的演出熱鬧開場。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法