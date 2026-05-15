不是日本！台南「夏日紅寶石」外銷 首批前進這2國

愛文芒果外銷啟動，玉井蒸熱廠忙著出貨。（記者吳俊鋒攝）

有「夏日紅寶石」之稱的愛文芒果深受歡迎，逐漸進入採收期，由於今年產量增加，台南市政府持續拚外銷，因應出口訂單不斷湧至，玉井蒸熱廠提前展開運作，首批一口氣到貨13公噸，直送紐西蘭，以及韓國。

有市政府官股經營的南瀛農產國際行銷公司，在愛文芒果出口的推動上扮演關鍵角色，總經理余清永表示，玉井廠持續擴充蒸熱機，目前作業量能已是全台之冠，且過程幾無耗損，最高單一年度進貨處理逾700公噸，在設備精進後，更確保良率，有效提升品質。

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至於各界關注的日本市場，余清永說，日本檢疫官也已進駐台南，採驗報告即將出爐，順利的話，近日內就有機會出口至當地，首發預定為2噸，會視出貨進度，展開蒸熱處理，並依照訂單時程，持續追加。

余清永提到，首批蒸熱後出口的愛文，3噸將送至紐西蘭，搭飛機直達，其餘則走海運，輸往南韓，目前外銷果收購價每公斤逼近150元，雖然今年產量提升，且因為缺工，人力支出增加，但公司自行吸收成本，努力保障農民收益。

余清永強調，市長黃偉哲持續開拓農產品的外銷通路，績效已經展現，在芒果仍未套袋時，貿易商就已陸續預約，比起以往，玉井蒸熱廠今年提前約1週啟動，積極趕貨，供應訂單需求。

余清永指出，根據統計，玉井廠目前愛文外銷最大宗的是韓國，全力配合貿易商供貨的情況下，逐步增加，單一年度曾高達400噸，佔比逾外銷總量的5成7，已超越日本。

至於一直努力推廣的紐西蘭市場，過去3年的平均出口量為4噸，今年的首批供貨就已達標逾7成，南瀛農產國際行銷公司認為未來前景可期，值得持續拓展。

玉井蒸熱廠啟動，首批外銷的愛文芒果，直送紐西蘭、韓國。（記者吳俊鋒攝）

玉井廠啟動愛文芒果外銷的蒸熱處理，工作人員忙著裝箱、出貨。（記者吳俊鋒攝）

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