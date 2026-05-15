李家萱提打造西嶼海岸旅遊軸線計畫 整體規劃牛心灣到五孔頂

牛心灣至五孔頂，有五個景點可以規劃。（李家萱服務處提供）

澎湖縣西嶼鄉民代表會定期大會今（15）日閉幕，代表李家萱提出「內垵牛心灣至赤馬五孔頂整體規劃案」，建議由西嶼鄉公所後續正式發文，邀集澎湖縣政府及澎湖國家風景區管理處共同會勘，系統性盤點與規劃海岸景觀、石滬文化、觀光動線及周邊環境。

李家萱說，內垵牛心灣至五孔頂沿線，擁有石滬文化、牛心山景觀、海岸腹地、五孔頂視野及赤馬漁港等特色資源，具備發展海岸遊憩與文化觀光潛力，但目前仍缺乏串聯與空間整合，希望建立地方長期發展方向。牛心山下這組石滬分為內滬、外滬，在地鄉親多認為更像一對「兄弟滬」，不只是地方稱呼，更具有地方文化識別意義。

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提案內容也包含停車空間、步行與觀景動線整合、直排輪練習場構想及周邊環境整備等方向，並強調所有規劃都應以「不破壞原有地景地貌」為原則，兼顧地方特色與環境平衡。李家萱說，地方建設不能只做單點，而應從區域發展角度思考。未來若能向南串聯「西嶼彈藥本庫」歷史文化區，向北延伸至「大菓葉柱狀玄武岩」自然景觀帶，西嶼其實有條件逐步形成具代表性的海岸帶狀旅遊路線，讓地方文化、自然景觀與歷史空間能被更多人看見。

李家萱感謝西嶼鄉長李添進及鄉政團隊會中善意回應，對本案表達高度推動意願。她說，會持續追蹤相關進度，期待中央、縣府與地方共同合作，逐步完善西嶼海岸整體發展方向。

西嶼鄉代表李家萱提案牛心灣至五孔頂整體規劃案。（李家萱服務處提供）

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