響應國際博物館日 國立台灣文學館串連展演

開幕表演〈夜光島〉共融聲創展演，展現結合語言、身體與科技的聽障共融藝術。（國立台灣文學館提供）

響應「518國際博物館日」，國立台灣文學館即日起到5月18日舉辦為期4天的展會活動，以今年主題「博物館聯結歧異的世界」為核心，串聯多館資源，打造一場融合永續、平權與共融的文化行動。

這次策展以S.E.I.（Sustainability永續、Equity平權、Inclusion共融）為主軸，展現博物館從典藏與展示空間，進一步轉型為推動文化平權、環境責任與社會對話的重要公共平台。文化部主任秘書林宏義說，活動由台文館串聯台南國家美術館與台南市美術館，規劃特色走讀路徑，讓博物館走入城市與社區，實踐文化近用。

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台文館館長陳瑩芳指出，文化部今年特別選在台南舉辦，不僅象徵弭平南北文化資源差距，也讓台文館成為跨館交流平台，集結全台13個館所共同參與，透過近20場活動，呈現各館在友善平權與文化參與上的實踐成果。

今日開幕活動以跨界展演〈夜光島〉揭開序幕，改編自2025台灣文學獎客語新詩得獎作品，作者蕭宥現場朗讀，結合「众月藝創所」聽障劇團以手語與舞蹈詮釋文本，呈現多感官共融的藝術體驗。

此外，文化部也頒發2025年博物館認證獎，表揚國立自然科學博物館、國立台灣博物館、蘭陽博物館及鶯歌陶瓷博物館等4館，肯定其專業典範與公共服務價值。

展會內容涵蓋手語導覽影片、口述影像、觸摸教具、易讀本及多感官互動設計，並推出文學處方箋、樂齡資源箱等創新服務，關注銀髮族、照顧者及青少年等多元族群需求。同時安排手作體驗、講座與表演等活動，讓民眾從參與中理解博物館的多元角色。

在展場設計上，策展團隊也落實永續理念，包括可再製的折疊展板、電子產品回收再利用的偏光片裝飾、可種植的種子紙紀念品，以及展後再製的布旗商品等，從細節實踐循環利用，讓永續不只是理念，更成為可見、可感的行動。

「永續濾鏡卡」不但可以拍照打卡，還可撕碎、將種子種入土中，參觀會展帶走這份會生長的紀念。（國立台灣文學館提供）

「518國際博物館日」今日在台文館開幕，邀請民眾走入博物館。（國立台灣文學館提供）

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