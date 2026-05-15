長照基金收支穩定 祝健芳：長照3.0期間不開辦保險

祝健芳說，長照3.0期間應不會開辦長照保險。（記者林志怡攝）

台灣今年邁入超高齡化社會，維持高齡長者生活與所需的照護資源迫在眉睫，衛福部長期照顧司司長祝健芳表示，佈建長照資源是政府的重要任務，長照基金作為相關政策主要財源，規模已達到2300多億元，其收入來自民眾稅收，運作仍有餘綽，因此長照3.0期間應不會開辦長照保險。

祝健芳說明，目前長照基金來自於民眾稅收，其中以房地合一稅為最大宗財源，其次是遺產稅、贈與稅等，而今年年初財政部推估相關收入時，考量房地合一稅受到景氣波動，曾下修相關收入金額，但長照司編列今明兩年的預算時，評估收支還有餘綽，仍屬穩定充足。

請繼續往下閱讀...

然而，過去政府曾考量採用社會保險方式來建構長照服務體系，並認為以全民健保附加險的方式推行「長照保險」，是因應人口快速老化的可行做法之一。

對此祝健芳表示，長照1.0時期為國民黨執政，當初規劃推動長照保險，希望待保險開辦再來擴大服務，因此長照資源只有49.5億元，進入長照2.0時期後，在民進黨執政下定調長照財源採取稅收為主的做法，而長照基金累積迄今規模已經達到2300多億。

祝健芳指出，長照保險作為社會保險制度，其收入不能應用於佈建資源，僅能用於要保人的實務給付，且從日本推行介護保險後長照政策相關支出所使用的公務預算，與保險收入比例來看，公務預算佔比已經超過保險收入，顯示完全依靠保險來應對人口老化帶來的長照需求問題並不是解方。

因此，祝健芳強調，現階段佈建長照資源、提供政策誘因是政府的重要任務，此類工作需由公務預算支應，且開辦長照保險是非常高層的問題，過程中也會涉及與雇主溝通等複雜問題，需要非常長時間的討論，故長照3.0期間仍會維持以稅收為主體的做法，暫不考慮開辦長照保險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法