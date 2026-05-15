明東部、南部仍要防大雨！下週天氣轉穩 但有颱風生成訊號

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天東部、南部仍要注意大雨！中央氣象署預報，明天東半部地區仍有局部短暫陣雨、午後南部及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨；另外，氣象署的「月長期天氣展望」也指出，5月下旬菲律賓東方海域有熱帶擾動生成訊號。

氣象署預報員鄭傑仁說，明天起水氣會稍微減少一點，但清晨東半部沿海地區仍有局部大雨；明天起到下週一（18日）期間，東半部仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫陣雨，特別要注意的是午後南部及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部短延時大雨的機率。

請繼續往下閱讀...

「下週二（19日）起到下週五天氣穩定」，鄭傑仁說，下週二起一連四天，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部及其它山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來兩週天氣較穩定，氣溫偏高，各地大致多雲到晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨，但第二週（5月23日~5月29日）期中到期末環境水氣有增加的機率，各地降雨訊號有略為增多的趨勢。

鄭傑仁說，第二週期中到期末的環境水氣增加，這是代表有可能是梅雨季節的滯留鋒面快到了，降水會變多；另外，氣象署預報模式也預測，5月下旬菲律賓東方海域有熱帶擾動生成訊號，請注意氣象署最新預報資訊。

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法