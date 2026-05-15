買鳳梨指定「幾分糖」、「幾分熟」 屏東果農傻眼：我開飲料店、賣牛排嗎？

屏東縣鳳梨品質佳，十分受到國內外消費者喜歡。（資料照，記者羅欣貞攝）

正值鳳梨產季，屏東縣種植面積居全台之冠，各合作社、農民忙著接訂單、出貨，高樹鄉果農發現，有消費者在下訂單時，竟然指定鳳梨的甜度、熟度，忍不住透過社群平台呼籲「我們是賣鳳梨，不是飲料店，也不是牛排館」，有網友挺農民留言說「糖份、熟度能調整的話，那不是水果而是『仙果』了！」，令人捧腹。

收到指定甜度、熟度訂單的是屏東縣高樹鄉銀獅農場，負責人許嘉容說，今年產季初期，每天都會收到3到5張指定甜度或熟度等要求的訂單，有消費者透過宅配訂單備註寫「要甜一點」、「保證甜才出貨」，也有人寫「要3分熟」、或是「幾顆3分熟、幾顆5分熟」，實在令人困惱。

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許嘉容透過臉書幽默提醒客人「銀獅賣的是鳳梨，不是飲料店，不能指定甜度，也不是牛排館，不能指定3分熟、5分熟、7分熟，鳳梨的甜度與熟度，會依照天氣、果況、自然熟成狀態調整採收，我們能保證的，是用心挑選、品質把關，把當季最好的銀獅鳳梨送到您手上」。

老牌的銀獅農場已傳到第三代，由洪銘聰和太太許嘉容管理，將大武山腳下60公頃的鳳梨田打理的井然有序，透過田間智慧化管理，種出高品質鳳梨，受到內外銷市場歡迎。

每年3到5月是鳳梨盛產期，屏東縣鳳梨種植面積全國第一，以金鑽鳳梨為主，近年在農民努力及相關單位輔導下，呈現甜中帶酸、香氣濃郁的風味，可說是精品中的精品，全縣鳳梨年產量約10.5萬公噸，外銷日本約1萬公噸，代表每10顆屏東鳳梨就有1顆銷往日本市場，深受歡迎。

位於屏東縣高樹鄉的銀獅農場，擁有一望無際的鳳梨田。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東縣高樹鄉銀獅農場一疊疊鳳梨訂單待出貨。（擷取自銀獅農場臉書）

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