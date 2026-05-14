基隆400年紀念活動靜悄悄 議員諷：401年再辦？

基隆市和平島曾進行大規模考古，挖掘西班牙時期的教堂。（資料照）

今年是西班牙人登陸基隆的400年，但市府刪除大部分預算後，今年基隆400卻紀念活動也很少，市長謝國樑說來年再編預算，市議員質疑等於要辦401年紀念活動？民眾揶揄「爸爸70大壽，跟他說辦71歲好了」，根本就荒腔走板、不重視基隆和台灣歷史文化。

市議員陳冠羽在市政總檢討時指出，市府以預算不足，包括東信國小老舊校舍改善、路口監視器以及基隆400系列活動被縮減，市長承諾財政改善時會追加執行，今年追加中央補助18億元，仍看不到被刪減的項目。謝國樑承諾來年會編列相關預算，陳冠羽質疑難道要辦基隆401年活動嗎？謝國樑表示會請文觀局評估適不適合。

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胡姓民眾指出，400年前的今天，西班牙人從和平島上岸！日前5月12日，川安會會員和家屬，跟作家曹銘宗一起走訪基隆西班牙時代的遺址。

他很訝異，這麼大的事，基隆靜悄悄，結果「西班牙人登陸基隆400年」，相關慶祝與宣傳因市府預算編列與規劃問題，遭議員批評「無人知曉」且活動荒腔走板，甚至出現「401年再辦」的笑話。

民眾在諸聖教堂遺址外面，是西班牙人佔領北台灣期間所興建的聖薩爾瓦多城的附屬設施。前幾年林右昌時期開挖，曾經開放，但現在禁止進入，而且現場像個工地，之前學者幫忙製作的講解全數拆除。

他認為國民黨政府一直都想讓民眾缺乏歷史記憶，不僅忘記台灣島的歷史，也要忘記城市的記憶，沒有歸屬感的人，文化局只要辦些滷肉飯節，讓大家吃吃吃，飽了就好。

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