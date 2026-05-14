醫美診所爆女員工被逼半裸互拍上傳 台中市勞工局介入調查

女員工陳情遭醫美診所以教育訓練為由，要新進女員工相互半裸拍照，練習拍攝隆胸手術照片。（台中市議員林祈烽提供）

醫美診所針孔偷拍風波延燒，台中市多名議員今天爆料，有醫美診所以教育訓練為由，要新進女員工相互半裸拍照，練習拍攝隆胸手術照片，該案最後不起訴。對此，勞工局說，已於今日聯繫當事人說明申訴程序及提供心理諮商等協助資訊。

勞工局強調，任何要求員工拍攝涉及身體隱私、令人感到不適的影像行為，涉及職場性騷擾或違反就業隱私規定，市府將依法嚴辦，絕不容許職場以管理、教育訓練或行銷宣傳名義侵害勞工權益。

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議員林祈烽、楊典忠、施志昌和鄭功進揭露，醫美診所女職員陳情，去年教育訓練時，竟被要求兩人一組，半裸互拍胸部各角度照片，作為「模擬隆胸術前拍攝訓練」，第一批拍攝的員工甚至全裸互拍，之後因員工抗議力爭，才同意貼胸貼半裸拍攝。

照片還被要求上傳診所大廳電腦，供主管檢視確認。而陳情人事後與其他同事報警，竟遭診所辭退，目前至少有12名女員工陸續聯繫陳情。

勞工局說，截至目前尚未接獲正式申訴，但依相關內容顯示，診所主管疑要求員工拍攝涉及身體隱私照片，已涉「性別平等工作法」職場性騷擾疑義，已要求診所依法主動調查，採取立即有效的糾正及補救措施；如調查確認確有性騷擾情事，應於5月29日前將調查及處理結果函送勞工局，後續也將列管追蹤辦理情形。

勞工局指出，此案若查證屬實依「性別平等工作法」規定，可處行為人1萬元至100萬元；若行為人為事業單位最高負責人，最高亦可裁罰100萬元。此外，依「就業服務法」規定，雇主不得違反勞工意願，要求提供非屬就業所需的隱私資料，違者最高可處30萬元罰鍰。

勞工局提醒，若確因教學、訓練或醫療專業示範等需求需進行影像拍攝，雇主應事前清楚告知拍攝目的、使用範圍、保存及刪除機制，並取得員工書面同意，不得以職務、考核或工作權益作為變相壓力。

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