基隆-日本石垣島船班5/28啟航 淡季優惠最低2千元

基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

台灣基隆與日本石垣島的全新海上交通航線「八重山丸（YAIMA MARU）」，業者今天（13日）正式宣布，將在5月28日（週四）在基隆港舉行首航典禮。

華岡集團（東聯航運）經營的「八重山丸（YAIMA MARU）」渡輪從去年起開航傳聞不斷，今天總算證實，將在5月28日首航。首發航班預計在當晚23時到24時啟航，船票正式開賣日為5月15日，淡季優惠通鋪最低2千元。

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華岡集團說明，隔天早晨8時準時登石垣島，「八重山丸」採「夜發晨抵」模式，不僅讓旅客省下1晚住宿費用，更優化航行時間，確保旅客在早上8時抵達石垣港，下船後即可銜接早午餐與完整的1日行程，無需浪費任何觀光時間。

第一階段試營運期（5月28日至6月底），每週固定1班，週四出發，週一返台。去程為每週四深夜（23：00-24：00）基隆港出發，週五早上8時抵達石垣港。回程為每週日晚間（21：00）石垣港出發，週一早上8時抵達基隆港。

第二階段正式營運期從今年7月份起，規模升級，每週提供雙航班服務。航班A為每週二深夜出發，週三早上8時抵達石垣島。航班B為每週四深夜出發，週五早上8時抵達石垣島。

華岡集團表示，首航慶典從5月28日至6月底試營運淡季優惠，推出「試營運淡季優惠票價」，自5月28日起至6月底止，不論是適合背包客的經濟通鋪，或是家庭出遊首選的舒適套房，皆提供有感促銷折扣。

基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

八重山丸號內部設施、房間。（圖由華岡集團提供）

八重山丸號內部設施、房間。（圖由華岡集團提供）

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