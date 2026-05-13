為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆-日本石垣島船班5/28啟航 淡季優惠最低2千元

    2026/05/13 16:52 記者吳亮儀／台北報導
    基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

    基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

    台灣基隆與日本石垣島的全新海上交通航線「八重山丸（YAIMA MARU）」，業者今天（13日）正式宣布，將在5月28日（週四）在基隆港舉行首航典禮。

    華岡集團（東聯航運）經營的「八重山丸（YAIMA MARU）」渡輪從去年起開航傳聞不斷，今天總算證實，將在5月28日首航。首發航班預計在當晚23時到24時啟航，船票正式開賣日為5月15日，淡季優惠通鋪最低2千元。

    華岡集團說明，隔天早晨8時準時登石垣島，「八重山丸」採「夜發晨抵」模式，不僅讓旅客省下1晚住宿費用，更優化航行時間，確保旅客在早上8時抵達石垣港，下船後即可銜接早午餐與完整的1日行程，無需浪費任何觀光時間。

    第一階段試營運期（5月28日至6月底），每週固定1班，週四出發，週一返台。去程為每週四深夜（23：00-24：00）基隆港出發，週五早上8時抵達石垣港。回程為每週日晚間（21：00）石垣港出發，週一早上8時抵達基隆港。

    第二階段正式營運期從今年7月份起，規模升級，每週提供雙航班服務。航班A為每週二深夜出發，週三早上8時抵達石垣島。航班B為每週四深夜出發，週五早上8時抵達石垣島。

    華岡集團表示，首航慶典從5月28日至6月底試營運淡季優惠，推出「試營運淡季優惠票價」，自5月28日起至6月底止，不論是適合背包客的經濟通鋪，或是家庭出遊首選的舒適套房，皆提供有感促銷折扣。

    基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

    基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

    基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

    基隆-石垣島船班將在5月28日首航。（圖由華岡集團提供）

    八重山丸號內部設施、房間。（圖由華岡集團提供）

    八重山丸號內部設施、房間。（圖由華岡集團提供）

    八重山丸號內部設施、房間。（圖由華岡集團提供）

    八重山丸號內部設施、房間。（圖由華岡集團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播