串聯台中火車站、烏日高鐵站 建國北路第2階段工程明年完工

中市建國北路第二階段拓寬工程開工，中市斥資287億元打通南區關鍵路網。（市府提供）

台中市建國北路為串聯南區重要生活圈、台鐵沿線及大慶地區的重要交通動線，建設局推動「建國北路道路拓寬工程」，第1階段已在去年五月完工通車，此次再投入2.87億元推動第2階段工程（建國北路196號至忠明南路），預計於2027年第1季完工，未來完工後，將完整串聯台中火車站至烏日高鐵站交通動線。

建設局推動「建國北路道路拓寬工程」，第1階段從文心南路至建國北路196號，已於2025年5月完工通車，成功紓解大慶車站及中山醫學大學周邊車流，第2階段已開工，將提升整體道路服務品質，打造更順暢便捷的南區交通環境。

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建設局長陳大田表示，建國北路為串聯南區重要生活圈、台鐵沿線及大慶地區的重要交通動線，隨著區域人口持續成長，交通需求明顯提升，市府推動「建國北路拓寬工程」並分階段辦理，第1階段已投入5億2780萬元，此次第2階段再投入2億8700萬元，累計總經費達8億1480萬元，透過擴增路幅、優化道路附屬設施及強化周邊路網銜接，全面提升通行效率並帶動區域發展。

建設局表示，建國北路第2階段拓寬路段長度約520公尺，路寬將拓寬至18至22.8公尺，並由原本雙向單車道調整為雙車道，同時設置1.5公尺實體人行道，除可紓解交通瓶頸外，也進一步提升行人通行安全。

另新設側溝及雨水下水道系統，強化區域排水功能，並同步升級照明及交通號誌設施，整體兼顧行車安全與人本通行品質。

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