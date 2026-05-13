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    首頁 > 生活

    民眾質疑永新公園整建緩慢 屏市公所：第一期預計8月完工

    2026/05/13 16:48 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市永新公園工人正在施工。（記者葉永騫攝）

    屏東市永新公園工人正在施工。（記者葉永騫攝）

    屏東市永新公園進行整建工程，縣府分成二期執行，第一期預計8月完成，第二期則在明年3月完工，近日民眾質疑施工廠商動作緩慢，擔心影響工期，屏東市公所表示，工程仍依進度執行，因為縣府已不做極限公園，將以多功能的方式呈現。

    屏東市永新公園總面積約3.8公頃，串連勝利星村，原本一部分是極限運動公園，但因為原來的設施使用了20餘年，設備老舊損壞，容易造成傷害，因此拆除重新整修，屏東縣政府原本規劃重建為極限運動公園，但受到附近民眾強烈反對，因此作罷，仍以多功能市綠地空間為設計的主體，第一期為東邊，第二期則是改善園區主要水體－崇蘭圳重新打開，強化水域保水及排水功能，同時打造親水的人本友善空間，公園內將規劃以各種高低起伏地景、水道及鋪面，營造都市綠廊帶，創造舒適休憩區，打造安全、無障礙的徒步空間。

    對於永新公園的整建，屏東市民代表林玉井表示，永新公園封閉已經好幾個月，附近居民無不企盼工程進度加速進行，但最近施工都是三三兩兩，進度緩慢，質疑工期會不會再延後。

    屏東市公所說明，整個工程進度由縣府控管，市公所也相當關心，永新公園週邊的綠地維護都會派人處理，而一期工程預定在8月就會完成，請民眾耐心等待。

    永新公園的施工進度不快，引起質疑。（記者葉永騫攝）

    永新公園的施工進度不快，引起質疑。（記者葉永騫攝）

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