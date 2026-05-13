嘉義高工師生前進東石鰲鼓濕地淨灘 清出162公斤海廢

國立嘉義高工綜合高中二年甲班師生到東石鰲鼓濕地淨灘。（圖由民眾提供）

為落實環境永續發展，實踐公民責任，讓環境教育不僅只停留在課本與校園，國立嘉義高級工業職業學校綜合高中二年甲班師生共33人今天前往嘉義縣東石鰲鼓濕地進行淨灘活動，師生頂著豔陽揮汗清除約162公斤的海洋廢棄物，以實際行動為守護台灣海岸線盡心力。

為提升學生對環境永續議題的關注，老師透過「先理解後行動」的方式，培養學生的環保意識，先由長期致力於環境教育的「海湧工作室」舉辦專業講座，帶領學生深入了解海洋廢棄物的來源及垃圾對全球海洋生態造成的巨大衝擊，讓學生感受到日常生活中的塑膠使用與海洋污染之間的關係，讓淨灘行動更具意義。

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主辦老師簡嘉菱與學生今天投入鰲鼓濕地周邊的淨灘行動，在濕地與海岸線間仔細搜尋，撿拾被沖上岸的廢竹材、廢棄漁網及各式破碎塑膠，經過數小時的努力，共清理出約162公斤的各類垃圾，參與學生感動表示，能實際動手清除海岸的大量廢棄物，未來會更落實減塑生活。

嘉工的淨灘活動是一堂走出教室的環境教育課，希望藉由實地體驗激發學生的公民責任感，將永續發展目標（SDGs）的精神扎根於校園，帶領學子以實際行動守護台灣珍貴的自然生態。

師生撿拾海岸的各類廢棄物。（圖由民眾提供）

嘉義高工師生總共清出162公斤的海洋廢棄物。（圖由民眾提供）

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