半數顏損少年遭不友善對待 陽光基金會發布教案讓平權從小培養

陽光基金會調查，半數顏損少年曾遭遇外貌不友善對待，因此推動國小臉部平權教案，將多元及尊重向下扎根。（記者吳柏軒攝）

為提倡多元審美價值，陽光基金會今（13日）公布「2026外觀不同者外貌相關經驗調查」，發現65.7％顏損者曾因外貌遭遇不友善，進一步看青少年也有50％遭遇不友善，包含令人不舒服的注視、被取笑以及遭排擠等，同步發布《美感偵探》國小教案，將臉部平權觀念從小扎根，讓尊重成為校園日常。

陽光基金會倡導組主任莊麗真指出，去年12月到今年3月，針對239名服務個案進行調查，其中65.7％曾因外貌遭遇不友善經驗，若鎖定青少年數據，則有50％遭遇過不友善，並有70％發生在學校或補習班，60％來自同學，而不友善的經驗，多半是令人不舒服的注視，以及被取笑、遭受排擠等，「即便是無聲也帶來傷害」，至於青少年如何應對？近9成採取沉默不反擊，但77.8％從此失去自信，影響人際關係，以及55.6％社交退縮：「一次的不友善，可能成為一生的自我否定」

請繼續往下閱讀...

31歲的立言表示，出生時鼻子以下到頸部有大片紅色的血管瘤，小學5年級時被同學當面嘲笑外貌，制止無果後哭泣，卻被老師說：「這又沒什麼，不要哭！」從此開始低頭走路，深感自卑，長大後不化妝就不敢出門；在25歲赴澳洲才發現無人在意自己外觀，可以大方，回台倡導臉部平權，也經營自媒體開直播，面對網路酸言酸語，已將自己從「迎合大家」解放出來，化妝是為自己，而非遮掩不好看。

陽光基金會指出，台灣民眾長期受社群媒體與主流審美標準影響，外貌評價不僅是個人喜好，也逐漸成為社會框架，但陽光董事長劉陽明指出，臉部平權不能停留在個人善意或同理，也需要從教育出發，引導學生反思審美標準形成，看見多樣性並接納，尊重他人不同，讓尊重差異成為校園日常。

陽光今年也攜手5％ Design Action「永續教科書」團隊，研發《美感偵探》國小教案，透過課程引導學生理解外貌多樣性，反思審美標準對自我與他人的影響，建立自我接納、多元審美與尊重差異的能力；文化大學創新學院長方元沂也評論說，須從小建立臉部平權觀念，等到大學就來不及了，讓平權走入教育才可長可久。

31歲的立言小時候遭遇不友善對待，長大後提倡臉部平權，透過開直播教彩妝，將素顏展現在網友面前，卻也解放自己，認知化妝不為遮掩不好看，而是要勇敢做自己。（記者吳柏軒攝）

陽光基金會調查顏損者，發現「一次的不友善，可能成為一生的自我否定」，呼籲社會重視臉部平權，尊重多元審美價值。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法