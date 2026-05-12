淡水夕照、平溪放天燈、賞桐步道 「新北野山林」3路線報名中

淡水「楓樹湖步道」健行後可在四星級酒店享用下午茶，遠眺淡江大橋欣賞夕陽。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局今發表「新北野山林」系列活動，首波活動將於6月率先登場，現已開放線上報名，包括淡水、三芝、平溪步道3條路線，結合旅遊業者通路平台推廣新北山林遊程，整合交通接駁、在地文化導覽與深度生活體驗，邀請民眾優雅進山林，與自然對話。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，「山林即日常」是本次活動的核心理念，強調不必長途跋涉，就能享受大自然的療癒力量，讓親山不再是偶爾的遠行，而是融入日常的生活方式。首波精心選定淡水、三芝、平溪等新北山林，不僅融合山海景觀與在地特色的景點指標、串聯優質自然步道，更結合在地文化據點活動，帶領民眾捕捉初夏最美的新北風景。

三芝賞桐步道，漫步林間盡享芬多精。（圖由新北市觀旅局提供）

觀旅局說明，首波3條山林遊程，包括淡水「楓樹湖步道」，串聯楓樹湖古道與天元宮的景緻行程，健行後安排在四星級酒店享用下午茶，遠眺淡江大橋，悠閒欣賞淡水夕陽，還能搭配「2026淡江航海趣」限定活動，與高達6.5公尺的巨型二檔魯夫合影；三芝「賞桐步道」串聯王昭權美術館與在地藝文咖啡館，適合尋求心靈放鬆族群；平溪「淡蘭古道-五分山步道」搭配6月台灣步道日活動，推出深度融合歷史與礦業文化，沿五分山群前進，最後在新平溪煤礦博物園區體驗傳統天燈施放。

楊宗珉說，民眾可至雄獅旅遊官網報名遊程，透過專業遊程設計，讓遊客方便線上訂購遊程出遊，大幅降低親近山林的交通門檻，也提升行程豐富度與便利性。

淡蘭古道五分山步道視野壯闊。（圖由新北市觀旅局提供）

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