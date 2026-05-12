拍到淡江大橋「螺帽鎖亂、燈柱沒包」 火花羅轟公路局誤導民眾

被公路局點名造謠的交通網紅「火花羅」，今（12）日下午發布自己到橋上拍到螺帽鎖亂、燈柱沒包的照片，反嗆公路局刻意誤導民眾。（圖擷取自lospark1223 Thread、記者吳亮儀攝影，本報合成）

連接新北市淡水區與八里區的「淡江大橋」今（12）日上午正式通車，然而交通網紅「火花羅」發聲質疑，淡江大橋機車道護欄恐釀危險，被公路局以新聞稿嚴正點名「勿再造謠」，引發議論。對此，火花羅在社群發布自己今天現場照片，反嗆公路局誤導民眾。

據了解，公路局今天發布新聞稿，特別提到火花羅指控淡江大橋機車道護欄為「交通部自創」且具危險性，直言他發布的畫面是在施工收尾期間拍攝，施工收尾期間。公路局強調，淡江大橋為連結淡水與八里地區的重要交通建設，對通車前各項檢測與整備工作均秉持審慎態度辦理，務求以安全無虞為最高原則迎接通車，並在文中鄭重呼籲火花羅︰「請勿拍攝施工收尾過程中的影片混淆視聽。」

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公路局聲明發布不久，火花羅在Threads、YouTube等社群平台發布「淡江大橋充斥違規工程，公路局勿造謠」的文章與直播影片回擊。火花羅說，他在通車4小時後，觀察機車道入口依然沒有照公路局說法「端末處理完成」，同時曬出自己拍到的橋上畫面，指出淡水往八里方向的作護欄，通通沒有包覆燈座。

火花羅怒轟原來公路局，是前找幾根燈柱先包覆燈座，再好拍照馬上發文攻擊反映民眾，認為沒有包的就是賭別人不會親自去看，「更扯的是，八里端的機車道的擋風牆，牆面螺絲都亂鎖，內側因為工具伸不進去所以都只是螺帽含著，然後還有幾根連螺帽都沒有，換句話說風一大，整個牆面都可能被吹倒。」

火花羅推測，應該是「西北工的長官」跟「總局」信誓旦旦保證完工，然後趕快發文罵他，卻沒想到他今日真的走上淡江大橋，還拍了一堆荒謬的工程。火花羅還痛批交通部長陳世凱，為了趕通車不顧工程瑕疵可能造成的安全危害，「希望公路局不要造謠，工程明明就沒做完，還發文誤導民眾說淡江大橋安全無虞。」

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