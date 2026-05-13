中央大學迎接校慶院士策展「中大旋律」藝術聯展以油畫詮釋校園之美

中央大學管理學院迎接校慶舉辦「中大旋律」藝術聯展。（中央大學提供）

國立中央大學管理學院迎接校慶舉辦「中大旋律」藝術聯展，今（12）日下午舉行開幕式，將在中央大學管理二館104室書房展至6月12日。以藝術視角描繪校園風景與人文精神，邀請全校師生與社區民眾一同走入畫中的中央大學，感受校園獨有的風貌與深厚的人文底蘊。

中央大學講座教授、也是中央研究院院士葉永烜擔任策展人，與中華文化藝術交流協會理事長黃梅英及中央大學財金系主任黃瑞卿3位藝術家共同展出，以油畫作品呈現中央大學的自然景致與校園風貌。展出內容涵蓋中大湖、校園建築、校內自然景觀，透過藝術家的細膩筆觸，將熟悉的校園景色轉化為充滿情感與故事的畫面，讓觀展者從不同角度重新認識中央大學的美。

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此展覽延續去年由葉永烜策劃的「星光下的天文學家」展覽精神，今年與管理學院共同籌辦，並列為校慶系列活動之一。期望透過藝術與學術的跨域交流，為校園注入更多元的人文氣息，展現中央大學兼具理性思維與美感素養的文化特色。

葉永烜表示，希望藉由此次展覽，以藝術重新詮釋中央大學的精神與特色，讓觀展者在欣賞作品的同時，不僅感受到校園的寧靜與深遠，也能體會其中蘊含的生命力與人文溫度。

中央大學管理學院迎接校慶舉辦「中大旋律」藝術聯展。（中央大學提供）

中央大學管理學院迎接校慶舉辦「中大旋律」藝術聯展。（中央大學提供）

中央大學管理學院迎接校慶舉辦「中大旋律」藝術聯展。（中央大學提供）

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