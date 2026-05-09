不是美醜問題！設計師曝台電舊LOGO送印刷廠「最大難處」

台電近期更換新LOGO引發兩極看法。（擷取自網路）

台電斥資96萬多元，請來知名設計師聶永真設計LOGO新字體，取代原先書法大師于右任墨寶，引發外界質疑浪費錢。不過，同時了解設計、印刷界內情的設計師「米漿小姐」指出，草書送進印刷機後會出現的問題，「那96萬裡面，有一大部分其實是在替未來每一次印刷省麻煩」，費用很大一部份是在買未來的安全感。她也指出，這就是為什麼很多有歷史的品牌，最後會走向同一條路，把書法字「數位化重繪」，或者直接換成現代字體。

米漿小姐昨日在Threads上發文指出，台電換LOGO，她第一眼看到的不是美醜，而是「這套新字，送去印刷廠，會發生什麼事？」她分析，于右任的草書，筆觸細、墨色有層次、粗細變化大。放在招牌上很有氣勢，但若送進印刷機，細筆畫遇到吸墨性強的紙，容易斷。粗筆畫遇到網點印刷，容易糊。縮小到名片尺寸，細節幾乎全部消失。

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米漿小姐強調：「這不是設計師的錯，也不是印刷廠的錯。是書法字本身的物理特性，跟印刷機的物理規則，天生就有一道溝。」所以很多有歷史的品牌，最終都走向同一條路──把書法字「數位化重繪」，或者直接換成現代字體。不是因為舊的不好看，而是舊的在新的應用場景裡撐不住。

舉凡App圖示、電費帳單、路燈旗幟、工程車車身，每一個場景的印刷條件都不一樣，字體必須在每一個尺寸、每一種材質上都清晰。這就是為什麼這次操刀的設計師接的不只是「換個字」，而是整套CIS優化。她也分享，CIS裡面有一本東西叫做印刷規範手冊。裡面規定了標準色的 CMYK 值、最小使用尺寸、黑白版本、反白版本，還有各種材質的應用規範。「這本手冊，就是設計和印刷之間的翻譯機。」

米漿小姐說，很多網友表示，6個字就賺100萬，實在太好賺了，但那96萬裡面，有一大部分其實是在替未來每一次印刷省麻煩。如果規範沒做好，台電每次出一批新的文宣品，印刷廠就要重新猜一次：「這個藍色的CMYK值是多少？這個字最小可以印到幾 pt？反白版本的線條要加粗嗎？」而每猜一次，就有一次印錯的機會。

米漿小姐指出，設計費裡面有一部分，其實是在買「以後不用猜」的安全感。這件事，大部分人不知道。「所以台電換Logo這件事，好不好看，見仁見智。但背後那套讓印刷廠知道怎麼執行的規範，才是真正值錢的東西。」

本文由米漿小姐授權轉載

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