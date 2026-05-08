師控薪資差額須「回捐」學校 宜蘭聖母專校︰非規定

被質疑教師薪資差額回捐學校，宜蘭聖母專校回應非規定。（資料照）

宜蘭縣私立聖母醫護管理專科學校被控有「假專任、真兼任」教師情形，並要求名義上的專任教師，必須將薪資差額「回捐」學校。對此，聖母專校回應，教師基本授課時數均依規辦理，捐款則非硬性規定，屬教師個人意願。

有教師向本報投訴，稱聖母專校表面上聘任教師為專任，月薪約7萬元，但免除其朝八晚五的在校義務，僅需每週教授13節基本鐘點；學校私下以兼任教師標準，13節乘以780元乘以4週的40560元，為核算實際應付薪資，近3萬元差額須「回捐」繳還。

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投訴教師認為，校方是為規避法規，以符合教育部對各科系最低專任師資的門檻標準，並為節省成本，大幅削減實質的人事費用支出，更點名有3位老師涉入，其中1人已自請離職。

聖母專校回應，聖母專校由「天主教靈醫會」創辦，辦學超過62年，營利向來就不是辦學目標，而是作育英才，許多師長認同機構理念，進而自發性捐款，協助辦學業務推展順利長久，校方予以肯定並感謝，但非強制規定。

另外，私立專科學校教師基本授課時數（基本鐘點）無全國統一標準，但須符合教育部「獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」規範，通常由各校自訂並經校務會議通過。聖母專校強調，校內有教師兼任行政要職，甚至須赴醫院服務，並有教學或研究型教師，均依規增減授課基本時數。

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