首度導入國際實作導向師培新模式 TFT攜手國北教大和Relay

為台灣而教教育基金會（TFT）、國立台北教育大學與美國Relay教育研究所（Relay Graduate School of Education）今日簽署合作備忘錄（MOU），115學年試辦首屆「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」。（TFT提供）

為回應偏鄉長期面臨的師資穩定與教學支持挑戰，為台灣而教教育基金會（TFT）、國立台北教育大學與美國Relay教育研究所（Relay Graduate School of Education）今（7）日簽署合作備忘錄（MOU），宣布於115學年度試辦首屆「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」，導入國際近年強調的「實作導向」師培模式，並結合AI分析與數位觀課平台，打造台灣新型態在職師培制度。

教育部政次張廖萬堅、教育部師藝司司長武曉霞、國北教大校長陳慶和、TFT董事長林妍希、執行長施惠文，以及Relay教育研究所副校長Rebecca Good博士等人共同出席。

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張廖萬堅表示，教育部持續推動偏鄉教育改革，自2017年通過「偏遠地區學校教育發展條例」後，110學年起推動偏遠地區學士後教育學分班，至114學年已有11所師培大學開設12班、招收530名學員；115學年預計擴大至13校、585人，顯示政府持續投入偏鄉師資培育。

他指出，此次國北教大與TFT結合Relay教育研究所推動「教學實作導向」模式，具高度指標性，教師可在真實教學情境中持續修正與成長，並結合AI分析工具、數位觀課平台與教學影片回饋，協助教師掌握教學成效與優化策略，提升專業發展品質。

武曉霞說明，根據教育部統計顯示，113學年全台高級中等以下偏遠地區學校共1190校，其中國小950校，占近8成，偏鄉學生約10.3萬人，占全國學生4.5％；教育部近年除擴大偏鄉教師保險適用範圍，也提供租屋與交通補助，以降低教師流動率。

Rebecca Good表示，依美國經驗顯示，實作導向的師資培育可有效提升教師留任率與學生學習成果，例如田納西州接受Relay培訓教師，其學生學習成長率在全州43個師培計畫中名列前茅；德州則有學生在單一學年額外增加3至5個月學習進度，教育品質顯著提升。

TFT執行長施惠文表示，此次學分班最大特色，在於學員本身就是已於偏鄉任教的在職教師，學習內容能立即回到教學現場實踐，未來每學期預計安排3至4次入班觀課，由具備教師證、至少5年以上教學經驗的「教學教練」提供具體回饋與支持。

陳慶和表示，計畫核心在於建構一套能立即回應偏鄉教學需求、並持續支持教師成長的師培架構，期待未來能成為台灣師資培育的重要典範。

為台灣而教教育基金會（TFT）、國立台北教育大學與美國Relay教育研究所（Relay Graduate School of Education）今日簽署合作備忘錄（MOU），115學年試辦首屆「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」。（TFT提供）

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