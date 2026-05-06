張照勤 : 滅鼠以物理性及衛生管理為主 化學防治為輔

中市防疫人員進行社區環境清潔宣導。（台中市府提供）

中興大學微生物暨公共衛生學研究所終身特聘教授張照勤指出，滅鼠用藥只是一種方式，需要有整合性策略，重要原則是「物理性及衛生管理為主，而化學防治為輔」，缺一不可，民眾同時須配合不亂倒廚餘，食物儲放安全衛生及市場與餐廳衛生管理落實等，使老鼠生存空間內外壓縮下，減少數量。

張照勤指出，漢他病毒只是其中一個重要鼠源病原而已，若老鼠數量增加太大，任何經港口或機場貨櫃不慎從國外引入的老鼠若帶有病原，就很有可能藉由共生而引入國內的老鼠族群，成為難以根絕的地方性疫病，其他另有鼠類身上的外寄生蟲如蟎與蜱叮咬傳播的立克次體病等，都對人類致病性很高；此外，老鼠也是牧場間重大動物傳染病傳播中，扮演機械性攜帶者的重要角色，因此防鼠患確實有公衛的重要性。

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張照勤指出，滅鼠方式用藥只是其中一項，防鼠要有整合性策略，重要原則是「物理性及衛生管理為主，化學防治為輔」，缺一不可，加強環境清潔及衛生管理，讓老鼠不來為優先，化學防治為輔。

張照勤說，尤其呼籲民眾要配合不亂倒廚餘、食物儲放安全衛生及市場與餐廳衛生管理落實等，不吸引老鼠出現，使老鼠生存空間內外壓縮下，減少數量，否則單一地點看似控制好了，鼠群遷移到其他地區又引起問題，不斷惡性循環，無法防治鼠患。

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