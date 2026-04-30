照過來!「南投青探號」音樂節勞動節登場 注意交通管制

活動現場的停車場配置圖。（中興警分局提供）

照過來！明天下午登場的「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」活動，有芒果醬、許富凱、李芷婷…等8組歌手、樂團演出，中興警方有交通管制措施，會場南投縣會展中心外的順溪北路段（情人橋至無名橋段）、祖祠橋至中興路兩側禁止停車，警方呼籲當天多搭乘接駁車，減少停車困擾。

「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」活動，明天下午2點半到9點半，在南投工商會展中心進行馬拉松式的舉辦，因為有邀請Multiverse、米非、芒果醬Mango Jump、李芷婷、怕胖團、許富凱、SOLOMOON紫月光、慶記KTV等受歡迎的歌手、樂團，預估會有大批樂迷湧入，中興警分局提醒民眾注意交通管制措施，以免找不到地方停車，或是違停遭取締。

請繼續往下閱讀...

中興警方指出，下午1點到晚間10點，會場南投縣會展中心外的順溪北路段（情人橋至無名橋段）、祖祠橋至中興路兩側禁止停車，汽車可停會場停車格、南投縣立棒球場兩處；機車則規劃停會場服務台旁的大排上方。經由國道的汽車，南投以南的請在國3南投交流道下，南投以北的在中興交流道下。

為避免找車位困擾，可以多利用接駁車，接駁車分南投縣和草屯線，南投線（南投高中-家樂福-會展中心），草屯線（南開科技大學-惠德宮 -中興高中-會展中心），首發班各為1點半和1點10分，晚間8時30分起，回程每半小時一班車次，並增加1台遊覽車輛協助人潮疏運。

勞動節舉辦的「南投青探號」音樂節活動，會場周邊禁止停車和迴轉路段和地點。（中興警分局提供）

草屯線接駁車路線上下車點和時刻。（中興警分局提供）

南投線接駁車各站上下車時刻和地點。（中興警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法