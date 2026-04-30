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    苗栗首座社會住宅「明駝好室」申請踴躍300件競逐 6/30公開抽籤

    2026/04/30 09:31 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣第一幢社會住宅「明駝好室」，招租作業告一段落，民眾申請相當踴躍。（資料照）

    苗栗縣第一幢社會住宅「明駝好室」，招租作業告一段落，民眾申請相當踴躍。（資料照）

    苗栗縣首座社會住宅「明駝好室」招租申請作業告一段落，共申請300件競逐，相當踴躍；其中套房型159件、二房型96件、三房型45件，6月8日起陸續寄發審查結果通知，6月30日辦理電腦抽籤，採線上公開直播方式， 確保程序公開透明、公平公正。

    苗縣府工商發展處指出，此次「明駝好室」共提供107戶，包含套房型59戶、二房型36戶、三房型12戶及部分比例身障房型，針對弱勢、軍警消、苗栗在地居民、新婚育兒家庭均有保留名額，多元照顧各種族群。

    此次共提出申請300件，其中套房型159件、二房型96件、三房型45件，預計於6月8日起陸續寄發審查結果通知，6月30日辦理電腦抽籤，採線上公開直播方式，並有公正第三方法律事務所在場見證，確保程序公開透明、公平公正，抽籤完成後，將依抽籤順序辦理選房及簽約作業，預計9月1日為入住起租日。

    苗栗縣政府表示，「明駝好室」為苗栗縣首座社會住宅，象徵苗栗居住政策邁入新的里程碑；未來將持續配合中央推動社會住宅政策，逐步擴大住宅供給量能，並結合租金補貼等相關措施，持續照顧青年與弱勢家庭居住需求。

           

    苗縣府工商發展處提醒，設在苗縣府第二辦公大樓1樓設置「明駝好室」社會住宅招租服務據點，自3月7日起提供民眾申請諮詢、文件協助及相關資訊服務，將於5月8日完成階段性任務， 若苗栗鄉親如對申請資格、審查進度或後續抽籤、簽約等事項有任何疑問，仍可透過國家住宅及都市更新中心「安居好室入口網站」文字客服，或撥打社會住宅招租諮詢專線（02）8979-1799洽詢。

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