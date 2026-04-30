捷運黃線進鳳山 近百居民盼Y20站命名「七老爺」

高雄市議員林智鴻發起地方交通論壇，近百市民關切Y20站名應保留舊地名「七老爺」。（記者葛祐豪翻攝）

捷運黃線進鳳山，高雄市議員林智鴻發起地方交通論壇， 近百市民關切Y20站名應保留舊地名「七老爺」，林智鴻強調，捷運設站一定要尊重當地歷史記憶，未來會要求捷運局命名過程，務必要將地方宗教人士、里長意見納入；捷運局則回應，命名程序是通車前1年才會啟動，會將民眾心聲納入參考依據。

這場論壇上，鳳山老爺里里長李菁雅擔憂捷運施工過後，南京路變成交通黑暗的「難經路」，盼望交通配套應超前部署，並認為捷運站名不是只有導航功能，更是地方歷史與文化主體性的表彰，她秀出「乾隆台灣輿圖」及日治時期「鳳山郡管內圖」，證明「七老爺」有清楚的地方脈絡，就是在地最有歷史的地名，既然是設在鳳山、服務七老爺周邊居民的車站，就應優先尊重在地共識。

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海洋里長蔡秀寶透露，原本地方流傳捷運站是規劃南京、新富路口，後續規劃是在他處，許多人還不知道，局處應及早溝通並啟動接駁因應配套，此外，她非常認同李菁雅關於「七老爺命名」的想法，認為合乎在地歷史的站名才符合地方需要；雷府大將公廟常務董事許金敏也盼政府接受里民建議，使用「七老爺站」讓歷史傳承下去。

對此，捷運局副局長王正一回應說，捷運紅線草衙站就是尊重早期地名的成功案例，雖然命名程序是通車前1年才會啟動，但一定會將大家的心聲納入參考依據。他也透露，南京路上Y19、20兩站將有別於紅線車站，兩邊出口都會設置無障礙電梯和雙向手扶梯，讓長輩不必「爬上爬下」或為了安心進站還需穿越馬路，盼望明年下半年選商順利，能在117年順利施工，讓黃線進鳳山真正進入關鍵起飛的階段。

林智鴻指出，他也完全認同將「七老爺」名稱納入站名，其所代表的在地光榮感，及共同生活價值，才是地方最無價的資產，呼籲即將面臨站名抉擇的下屆市府，務必要用心傾聽大家的心聲。

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